Abren los dos primeros tramos del anillo ciclista de Valencia

hay que reconocer que cuando las cosas se hace bien es mejor para todos sea este gobierno u otro, el anterior hizo desastres sin pensar, oye da lo mismo controlar el tráfico rodado es mejor...



y a los que dicen que el cambio climático es una invención o demuestran no saber nada de nada o realmente son estúpidos y más viviendo en Valencia que desde hace tres años tenemos Navidades a 20ºC... a 20º CENTÍGRADOS, no un año al azar sino consecutivos, la temperatura de la Tierra subiendo... no hay más que decir... en cuanto al oxigeno que respiramos aunque la atmósfera sea bastante ancha, está en una pequeña capa de la troposfera unos 100 km y según nos pronostican en menos de 80 años vamos a comprar el aire para respirar... hay que empezar a tomarse el problema del cambio climático en serio...