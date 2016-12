La ciencia valenciana vuela hacia el espacio

Valencia. El lema en la ciencia es que cuando algo es desconocido hay que investigarlo. Ante este axioma, los científicos valencianos se han propuesto buscar respuestas a los fenómenos más violentos que se producen en la atmósfera.

ASIM (The Atmosphere Space Interaction Monitor) es como se denomina al proyecto en el que han participado el equipo de siete valencianos de la Universidad de Valencia (UV) liderados por el profesor de Astronomía de la Universitat de València y Manager de ASIM, Víctor Reglero. Se trata de un observatorio de rayos Ultra Violeta, Rayos X y Rayos Gamma que se instalará en la plataforma externa del Módulo Columbus de la Estación Espacial Internacional (ISS) para ayudar a comprender el circuito eléctrico global que nos rodea.

«La instrumentación que hemos creado nos hará comprender cómo suceden las cargas eléctricas más raras, como los TGF. Mientras se dan un millón de rayos al día, éstos sólo se dan una vez. ¿Por qué? ASIM dará la respuesta», explica. El proyecto que comenzaron él, un danés, un noruego y una francesa se hace realidad después de once años y subirá al espacio en septiembre de 2017. El próximo martes se hará en Valencia la entrega del software diseñado y construido en España, liderado por la UV y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), a la Agencia Espacial Europea.

«Las cosas del espacio van despacio», confiesa el profesor, que además se siente orgulloso de pertenecer «a la universidad líder en tecnología y satélites espaciales. En el extranjero hay muchos centros de investigación gigantes, pero la Universitat de Valencia es lo mejor en el campo». De los diez sistemas ópticos de energía que se han hecho en el mundo, contando este último de ASIM, siete se han hecho en España con el trabajo de valencianos.

Además, Reglero se siente satisfecho de no haber solicitado ningún tipo de subvención a la Comunitat. «El proyecto cuesta alrededor de 34 millones de euros, de los cuales España ha financiado el 25%, pero la Comunitat nada porque no nos ha hecho falta. Cuando se trabaja y hay talento las cosas se pueden hacer y exportar», reafirma el manager.

Reglero ya ha realizado siete misiones espaciales, el próximo septiembre hará la próxima mientras ya ha comenzado a trabajar en un proyecto para explorar el centro de la galaxia y descubrir la materia que rodea los agujeros negros. Pero le fascina que con ASIM «se resolverá el problema de detectar los TGF. Ahora se localizarán con una precisión que se mejorará en 3.600 veces, de 400x400 km a 5x5 Km», detalla el profesor.

Lanzar ASIM al espacio conlleva muchos riesgos. Puede despegar o no y, además, los astronautas tendrán que salir a ensamblarlo en la Estación. El trabajo de tantos años depende de unos meses, pero como dice Reglero ,«quien no arriesga no gana y aquí hay mucho que ganar».