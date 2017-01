La mayoría de los siniestros domésticos se pueden prevenir

La mayoría de los incendios que se registran en viviendas tienen en común el hecho de que se podían haber prevenido con un poco más de cuidado. Para evitar estos siniestros domésticos hay una serie de consejos básicos, como no recargar los enchufes eléctricos y no acumular cables detrás del televisor u otro aparato electrónico. No hay que olvidar que una sobrecarga es un fuego seguro. También hay que verificar que no estén amarillentos o pelados los cables y no pasarlos por debajo de moquetas o alfombras.

Otra cosa que no hay que hacer nunca es ausentarse de casa con la comida al fuego o el brasero eléctrico encendido. Y también hay que tener mucho cuidado con los niños, pues suelen tocar los mandos de la cocina y pueden provocar una salida de gas o recalentar un aparato. Además, nunca hay que dejar mecheros y cerillas al alcance de niños pequeños.

Uno de los olvidos más habituales que puede causar un incendio es dejar un recipiente al fuego cuando hablamos por teléfono, realizamos una compra en un comercio cercano o nos ausentamos de casa por cualquier otro motivo. Siempre que una persona tenga que atender otra cuestión mientras cocina o plancha aumenta el riesgo de quemar el hogar. Tampoco hay que fumar en la cama ni dejar velas encendidas cerca de ventanas o con la mascota suelta en casa.