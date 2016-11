¿Cuándo hay que llevar a tu hijo al logopeda?

Las doctoras Ana Alás y Lorena Núñez, de la Unidad de Logopedia y Foniatría del Hospital Quirónsalud San José, indican qué señales de alerta han de observarse para reclamar la valoración de los especialistas:

Entre los 0 y 6 meses. El bebe no llora, no aparece sonrisa social o no balbucea.

Entre los 6 y 12 meses. Solo emite vocales, no responde a los intentos de juego-intercambios comunicativos que el adulto le ofrece.

Entre los 12 y 18 meses. No emite tres palabras con significado (mama, papá, agua...), no señala partes de su cuerpo o pierde habilidades que ya tenía adquiridas.

Entre 18 y 24 meses. Es una etapa muy importante porque los niños ya comienzan a manejar unas 25 palabras, con combinaciones de dos, iniciándose la sintaxis. Son capaces de seguir una orden simple y reconocen su nombre. Si no hace estas cosas, hay que estar alerta.

De los 2 a los 3 años. No emplea frases de dos palabras, ni sigue instrucciones verbales de dos pasos.

De los 3 a los 4 años. El niño aumenta su vocabulario, comprende ordenes complejas, emite oraciones de tres/ cuatro elementos y pregunta ‘¿por qué?’. Su lenguaje es entendible para conocidos y desconocidos. Signos de alerta: no emplea frases de tres elementos, no maneja un vocabulario cada vez más extenso, los desconocidos no entienden lo que el niño quiere decir o no comprende órdenes de tres pasos.

De los 4 a los 5 años. No emplea oraciones de cuatro elementos, en ocasiones parece no comprender y no es capaz de contar de forma breve alguna experiencia.

De los 5 a los 6 años. El niño comprende todo lo que se le dice, usa frases complejas y es capaz de narrar tanto sus experiencias como relatos sencillos de una forma clara e inteligible para todo el mundo. Signos de alerta: si cree que no entiende lo que se le dice, si no emplea oraciones complejas, si no es capaz de expresar sus vivencias de forma clara e inteligible para todos.