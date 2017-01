La imagen que acompaña a este texto pertenece al famoso ilustrador húngaro Gergely Dudás, más conocido como Dudolf. En ella se pueden ver decenas de fantasmas, entre los que se ha colado un oso polar.

Presta mucha atención, porque también es de color blanco, algo que hace que nos cueste un poco más dar con él. ¿Cuánto tiempo has tardado en resolverlo? Si aún no lo has encontrado, no te preocupes: descubre la solución.