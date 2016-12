Encuentra a los dos pingüinos diferentes

La ilustración que acompaña a este texto tiene 28 graciosos pingüinos. Todos ellos parecen iguales, pero que no te engañe la vista, pues hay dos de ellos que son diferentes al resto.

Este reto no tendría sentido si no se pusiera un límite de tiempo, así que intenta averiguarlo en el menor tiempo posible. ¿Lo has conseguido? ¿Cuánto has tardado? Descubre la solución.