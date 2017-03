Millet admite el 4% y que CDC se financió ilegalmente a través del Palau

El expresidente del Palau de la Música catalana, Félix Millet, ha puesto esta mañana en una situación muy delicada a la antigua Convergència. En su declaración como acusado en el juicio del Palau, Millet ha admitido que la formación nacionalista se financió de manera ilegal a través del Palau de la música.

Según Millet, Ferrovial hacía donaciones al Palau para que el dinero fuera a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas. Millet ha acusado directamente a dos extesoreros del partido de Mas, Carles Torrent, que murió en 2005, y su sucesor, Daniel Osácar, acusado en el proceso judicial. “Ferrovial entregaba dinero a cambio de obra pública”, ha confesado. “A través del Palau se hacía llegar el dinero a CDC”, ha señalado. Ese dinero, ha revelado, se le entregaba en efectivo al tesorero del partido, primero Torrent y más tarde Osácar. En cambio, Millet ha apuntado que no sabe si en la trama de financiación ilegal participaron otros cargos del partido y ha afirmado que no recordaba una reunión con entre otros Germá Gordó, actual diputado de Junts pel Sí y exconsejero de Justicia.

Según el saqueador confeso del Palau, de las comisiones que entregaba Ferrovial, CDC se quedaba el 2,5% y el 1,5% se lo quedaban entre él y Montull. La otra fuente de financiación de Convergència que ha confesado Millet es a través de su fundación. “Los dineros que la fundación Trias Fargas recibía del Palau provenían de la comisiones de obra pública de Ferrovial”, ha dicho. CDC, ha añadido, consignaba los fondos como donaciones. El modus operandi era, según ha relatado, que Ferrovial dabe dinero para esponsorización y el Palau se lo daba a CDC

Millet ha reconocido las acusaciones sobre el saqueo del Palau. Ha confesado haberse beneficiado de los fondos del Palau para hacer obras en su casa, ha reconocido que las bodas de sus hijas se pagaron con fondos de la entidad. así como viajes personales. “Yo cobraba de muchos sitios”, ha dicho. “Ya me estoy dando cuenta”, ha replicado el fiscal. “Fue un error mío brutal. Me siento culpable y fue un error. Me equivoqué, lo lamento”, ha dicho.