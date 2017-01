Isabel Bonig (PP): «Si los sindicatos y oposición no hubiesen hecho demagogia tendríamos una televisión abierta»

Madre mía... Oigo a esta señora hablar con este desparpajo y este descaro y me llevo las manos a la cabeza. ¿Quién hundió la RTV pública? ¿Quién la saqueó? ¿Quién la convirtió en un escaparate del partido gobernante? Esta señora Bonig fue consejera autonómica durante ese tiempo. ¿De verdad no es capaz de hablar al menos con un poco de vergüenza? Me echo a temblar de pensar que esta señora pueda ser presidenta de la CV. Si Valencia da el poder a esta señora, se estará pegando un tiro en el pie. Otra vez.