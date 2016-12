Víctor Sahuquillo dimite como gerente de Divalterra

El hasta ahora gerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, ha dimitido. El ya exresponsable de la nueva Imelsa afirma, según fuentes de la Diputación de Valencia (institución de la que depende Divalterra) que debe abandonar el puesto por considera que se ha iniciado una campaña "por un error que cometí" pero que afirma haber subsanado abonando facturas de bebidas alcohólicas que había cargado a la empresa.

Sahuquillo, según estas fuentes, abandona el cargo "para que no se me utilice con el fin de perjudicar la imagen y el proyecto político que encarna el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez".

El cese llega después de que el Consell afeara a la Diputación de Valencia los abusos y el descontrol en la nueva Imelsa.

Ha pagado 252 euros

Sahuquillo ha pagado dietas por 252 euros y ha presentado su cese y su decisión de abandonar el cargo. Ha comentado que no ha cometido "ninguna irregularidad", pero que ha decidido abandonar el cargo "para que no se siga utilizando este asunto para intentar perjudicar la imagen y el proyecto político que encarna Jorge Rodríguez, algo que no estoy dispuesto a que continúe".

"Lamento que por un error personal que he asumido desde el primer momento y he subsanado en cuanto ha sido posible, se haya orquestado por parte de determinados partidos políticos una campaña inquisitorial en mi contra", ha subrayado Víctor Sahuquillo.

El pasado 18 de noviembre se dio a conocer que un informe de un auditor interno de Divalterra --la entidad que sustituyó a Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia inmersa en una investigación judicial por causas relacionadas con la corrupción-- detectó "incidencias" en la actual gestión del ente y cuestionó, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas, que apuntarían a Sahuquillo, según denunció el PP en la Diputación.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, señaló este mismo martes que no veía "ningún motivo objetivo" para que Víctor Sahuquillo "no pueda estar" en la nueva etapa de la empresa pública que está planteando la corporación provincial porque puede haber cometido "una torpeza" con las facturas de sus dietas pero no ha habido "corrupción".

Por su parte, Compromís en la Diputación avanzó el pasado mes de noviembre que exigiría a la Presidencia de la corporación provincial poner "punto final" a las prácticas que ha reveló el informe del auditor en Divalterra.

Del mismo modo, Esquerra Unida y València en Comú --socios del PSPV y Compromís en el Gobierno de la Diputación de Valencia-- expresaron este martes su "malestar" por "los últimos escándalos" relacionados con la empresa pública y por "cómo se está actuando". Por ello, advirtieron de que el camino que se tiene que seguir es la liquidación de Divalterra, asumiendo la Diputación los servicios y el personal de la empresa, especialmente en lo relativo a las brigadas forestales.