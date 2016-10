Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido distinguido con el premio Nobel de la Paz 2016 por sus "esfuerzos tenaces para poner fin a una guerra civil de más de 50 años", pese al triunfo del 'no' en el plebiscito sobre el acuerdo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "El hecho de que una mayoría de votantes dijera 'no' al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de paz esté muerto", ha argumentado la presidenta del Comité Nobel Noruego, Kaci Kullmann Five.

Según el Comité Nobel Noruego, el premio es "un homenaje al pueblo colombiano que, a pesar de todos los abusos sufridos, no ha perdido la esperanza de lograr una paz justa y a todas las partes que han contribuido a este proceso de paz", así como a las "incontables víctimas" de la guerra.

En su anuncio del galardón, la directora del Comité Nobel Noruego ha reivindicado la importancia de Santos como figura "instrumental, a sabiendas de lo controvertido" del acuerdo de paz en Colombia, para "garantizar que los votantes colombianos pudieran expresar su opinión", y finalmente rechazar el acuerdo en plebiscito. "Hay un grave peligro de que el proceso de paz se detenga por el resultado del referéndum", ha lamentado la directora del Comité Nobel, "y ello solo reitera la importancia de que ambas partes, dirigidas por el presidente Santos y por el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (alias 'Timochenko'), sigan respetando el alto el fuego".

El comité ha subrayado que el Nobel a Santos es, además, "un gesto de ánimo hacia todos aquellos que luchan por la paz en Colombia", y espera que este galardón "le dé la fuerza suficiente al presidente Santos" para lograr "este exigente objetivo". Por último, el Comité Nobel desea que, en los años venideros, "el pueblo colombiano pueda recoger los frutos sembrados por la paz en vigor, así como el proceso de reconciliación, porque solo entonces el país pueda enfrentarse con eficacia a desafíos enormes como la pobreza, la injusticia social y delitos de narcotráfico".

376 candidaturas

Durante la rueda de prensa, Kullman Five ha justificado que el galardón solo haya recaído en Santos por su "duro trabajo" y porque "fue el primero en dar el paso en esta iniciativa" y ha evitado pronunciarse sobre si también podría haberse dado el premio a un grupo armado. "Nunca haré comentarios sobre los que no reciben el premio", ha replicado. La directora del Comité Nobel Noruego también ha defendido que el hecho de que se entregue el galardón tan solo días después de que los colombianos votaran por el 'no' en el plebiscito no es una falta de respeto hacia la democracia del país iberoamericano. "Respetamos el proceso democrático", ha afirmado, incidiendo en que los colombianos "no han dicho no a la paz sino a este acuerdo en concreto".

En esta ocasión se habían presentado 376 candidaturas, de las que 148 eran organizaciones y 228 eran personas. Se trata de una cifra récord, que supera a las 278 recibidas en 2014.

Desde que se entregó por primera vez en 1901 se han concedido 96 galardones a un total de 129 premiados. En 2015, el Nobel de la Paz recayó en el Cuarteto Nacional de Diálogo de Túnez por su "contribución a construir una democracia plural" en el país tras la revolución de 2011. El Cuarteto estaba integrado por dos sindicatos, un colegio de abogados y la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos.

El Nobel de la Paz es el único que no se otorga ni entrega en Estocolmo, sino en Oslo, por deseo expreso de Alfred Nobel. El galardonado recibirá un diploma, una medalla de oro y un premio económico, que este año es de ocho millones de coronas suecas (832.000 euros).