Estas son las dos tallas nuevas de Zara La firma de Amancio Ortega ha respondido así a la crítica de una joven youtuber que pedía tallas más grandes LAS PROVINCIAS Jueves, 10 mayo 2018, 19:16

¿Quién no se ha comprado alguna vez ropa en Zara? Parece una pregunta obvia, dado que es la firma de moda que más viste en España, pero no lo es. Una parte de las mujeres españolas no puede acceder a la ropa de esta marca, o al menos no podía, ya que sus tallas llegaban únicamente hasta la L (96-76-104).

Esto era así hasta hace poco, cuando la marca de Inditex, propiedad de Amancio Ortega, ha respondido a la petición de la youtuber Omayra Cazorla y ha sumado a su colección dos nuevas tallas de ropa, la XL (102-82-110) y XXL (108-88-116).

La firma ha modificado su guía de tallas de mujer en algunas prendas como camisas, camisetas y vestidos, aunque en el caso de los pantalones la talla más grande es la 46 (aprox. cintura 83-86/ cadera 109-112) que correspondería a una L/XL y leggins, la talla más grande sigue siendo la M/L (altura 165-180/ peso 55-80 / cadera 98-104).