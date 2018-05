Zara hace caso a la chica que pedía tallas más grandes y ella sorprende con una nueva demanda Blusa de la nueva temporada de Zara, con las tallas disponibles. / ZARA ONLINE Omayra Cazorla publicó un vídeo en el que decía que le encantaba la ropa de la firma propiedad de Amancio Ortega, pero que no podía utilizarla LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 9 mayo 2018, 17:13

Zara se postula entre las marcas de ropa más utilizadas por las españolas. La diferencia en los estilos, colores, telas y precios hacen que los looks de la firma, propiedad del magnate de Inditex, Amancio Ortega, sean los más repetidos en todas las temporadas.

Pero un estigma se adueñaba de la ropa de Inditex. Las tallas. Concretamente la falta de 'tallas grandes' en todos los modelos de camisas, pantalones, vestidos... Una forma de discriminación que parece estar llegando a su fin. La actriz y monologuista Omayra Cazorla reivindicó a través de un vídeo cómico la inexistencia de tallas más allá de la L en Zara, -pero tampoco las hay en Pull and Bear, Stradivarius, etcétera-. Las frases eran claras: «Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, Amancio, no puedo porque tengo el culo gordo».

Y Inditex ha respondido. La firma Zara ha introducido en los nuevos modelos de última semana camisas y vestidos hasta la talla XXL. El resto de las marcas de Inditex no se han sumado a la gesta, por el momento. Aunque también cuentan con algunas camisetas de tirantes y manga corta hasta la XXL.

Nueva petición de Cazorla

Para la youtuber no es necesario y ha añadido una nueva petición para la marca: «El pantalón, Amancio, céntrate [...] Un vaquero normal, una tela vaquera, Amancio. Un pizquito más de tela».

Hasta el momento, los pantalones vaqueros de Zara llegan, algunos, hasta la talla 46. Pero en muchos de ellos ni eso, en la 42 para de contar. (Y empieza en la 34).