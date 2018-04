«Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, Amancio, no puedo porque tengo el culo gordo» La youtuber Omayra Cazorla exige tallas más grandes en un vídeo que ya sobrepasa las 500 mil reproducciones CLARA ALFONSO Valencia Jueves, 19 abril 2018, 20:08

La humorista canaria Omayra Cazorla ha hecho alarde de su sentido del humor una vez más. Esta vez ha sido para denunciar una de las cuestiones que más preocupa a las mujeres: la dificultad de encontrar tallas en las firmas de Inditex.

No es la primera vez -ni la última- que Amancio Ortega recibe este tipo de petición. Numerosos colectivos se han hecho eco desde hace muchos años y han pedido que se pongan a la venta prendas que vayan más allá de la talla 42.

«Amancio Ortega, te hago esta petición con el corazón en un puño, arrastrado y pisoteado. Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, Amancio, no puedo porque tengo el culo gordo... A ver si a él le da por aumentar un pizquito el tallaje de sus pantalones porque yo me los quiero poner, Amancio, porque son bonitos, pero no puedo porque tengo un culo grande, Amancio. Entiendo que hagas tallajes para gente normal que tiene una 38 y que hace deporte porque creen en la vida saludable. Pero yo, como soy una gansa, un pizquito más de tela que tú le añadas a un pantalón a mí y a 300 mujeres seguramente, nos quedaría fantástico, Amancio».

El vídeo, que la youtuber colgó en diciembre, se ha vuelto viral ahora, con más de medio millón de visualizaciones. El éxito de este reclamo, se une a otros como el de 'I wish I Could Wear' o 'No seas presa de la talla', una iniciativa de Federación de Mujeres Jóvenes.

Por su parte, la catalana Anna Riera, recogió firmas en change.org para pedir a Zara que retirase unos maniquís extremadamente delgados. Una reivindicación que, finalmente, consiguió que se retirasen de los escaparates.