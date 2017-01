Kim Kardashian habla por primera vez de su secuestro en París

Después de 35 semanas completamente ausente, Kim Kardashian ha regresado de lleno.

#KimKardashian speaks about the Paris robbery in the upcoming season of #KUWTK Un vídeo publicado por GotThatHipHop (@gotthathiphop1) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 12:08 PST

La famosa no solo ha reabierto su cuenta de Instagram, que llevaba sin actividad desde que sufrió el secuestro en París, sino que ahora también ha hablado del duro momento que vivió, entre lágrimas y de manera pública.

"Me iban a disparar por la espalda. No había forma de escapar. Me pone tan triste pensar en eso", ha confesado entre lágrimas en su reality 'Keeping Up with the Kardashians'