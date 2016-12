La fiebre del 'running', ese arma de doble filo

Se ha dicho casi hasta la saciedad, pero no está de más repetirlo. «De joven te gustan más los deportes de alta intensidad y de mayor, los aeróbicos. De ahí viene la fiebre del 'running'. Hay que tener cuidado. Hay quien lleva tres años corriendo y se marca el reto de hacer un maratón. Eso no es bueno, ni mucho menos. 42 kilómetros para una persona de más de 50 años supone un esfuerzo enorme; no es nada recomendable». Así de claro lo expresa el fisioterapeuta Sergio Blanco. Tras más de tres lustros lidiando con deportistas profesionales, y también populares, Blanco ve un arma de doble filo en la práctica del 'running', eso que antes llamábamos 'footing' o simplemente correr. Es saludable o peligroso, según se realice. Lamentablemente, cada año fallece algún deportista anónimo en carreras populares. Blanco deja un dato para la reflexión: «En un estudio con profesionales, los marcadores de algunos de ellos en una analítica tras un maratón aparecían totalmente alterados y más de uno tardó casi tres meses en recuperar la normalidad. Entonces, pensemos el desgaste físico y bioquímico que provoca esa actividad en un amateur», razona.

No es el único que alerta al respecto, incluidas distancias inferiores a los 42.195 metros. Lo hace, por ejemplo, Juan Antonio Corbalán. «El 'running' lo suelen practicar personas de más de 40 años, sin grandes hábitos deportivos ni entrenamiento adecuado. Eso, naturalmente, es un factor de riesgo importante, no solo de lesiones mecánicas y musculares, sino también cardiovasculares: infartos, anginas de pecho, muertes súbitas...», detalla el exjugador de baloncesto y cardiólogo.

Y para no caer en el tremendismo, Sergio Blanco aporta la solución, que siempre pasa por la sensatez. «A partir de cierta edad, hay que plantearse la carrera entre 30-40 minutos, tres o cuatro días a la semana y a un ritmo de 120-140 pulsaciones por minuto. Y, por supuesto, debemos pasar una prueba de esfuerzo personalizada con un médico especialista en medicina deportiva», aconseja el fisioterapeuta. Estas pautas valen, claro está, para el triatlón y las carreras de ultrafondo, actividades que también están sumando muchos adeptos.