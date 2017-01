La tecnología del béisbol aplicada a la pilota

El mismo sistema que cada día fustiga el bolsillo de miles de conductores, facilita la preparación de cinco pilotaris: Puchol II, Pablo de Borriol, Álvaro, Bueno y Marc de Montserrat. Son los pupilos de Agustín Larre y Domingo Palacios, dos entrenadores empecinados en renovar la preparación en el deporte autóctono. «Nosotros echamos mano de la ciencia. Queremos un cambio radical, sin cuestionar que la escala i corda tiene factores tradicionales que la hacen única. No conocemos una modalidad con tanta complejidad», indica Larre.

Bajo la denominación de Pilota 2.0, estos dos enamorados del trinquet tratan de revolucionar el entrenamiento de los profesionales. Realizan todo el trabajo que pueden en pista («no tiene sentido que un pilotari no toque el trinquet más que para jugar partidas», argumentan), incorporan la tecnología para tener datos casi en directo e insisten en que las sesiones sean presenciales. «Estamos en contra de la tecnología si sirve para alejarte del jugador y universalizar el entrenamiento. Para nosotros es importantísimo, como decía Luis Aragonés, mirarle a los ojitos al pilotari», señala Agustín Larre.

El radar ha sido la última incorporación. «Básicamente, utilizamos la tecnología para individualizar el entrenamiento y saber con datos el estado físico de cada jugador. Luego analizamos si del trabajo ha surtido el efecto que buscábamos», comenta Domingo Palacios: «Como en la pilota no hay ciencia, miramos los deportes que son parecidos».

Domingo Palacios se refiere al waterpolo, tenis, balonmano... y béisbol: «Sobre todo miramos deportes que supongan un lanzamiento o golpeo con el miembro superior. Cuando el gesto es por encima del hombro, es más agresivo. Si te das cuenta, en la pelota vasca la mayoría de las lesiones son en la mano». Del béisbol surgió la idea de comprar un radar. «Lo utilizan los equipos norteamericanos para controlar los lanzamientos. Nosotros queremos hacer ciencia y para ello se necesitan datos. Está claro que la pilota es muy diferente en todo, pero también hay golpeos», indica Palacios. Los dos entrenadores compraron un radar y ya lo han utilizado en entrenamientos: «También queremos llevarlo a partidas. Es complicado, porque a veces no percibe la pelota, pero se trata de ir logrando todos los datos posibles».

En el entrenamiento, los lanzamientos sirven para trabajar la técnica. En golpeo, por el momento, han medido velocidades de hasta 130 kilómetros/hora. «La diferencia entre nuestros jugadores no es excesiva», señala Larre. Eso lo saben ahora. Hasta hace poco, sólo se podían guiar por sensaciones.

En lo que se refiere a los golpeos y los lanzamientos, porque los dos entrenadores de Pilota 2.0 ya usan desde hace tiempo otros aparatos para la preparación de sus jugadores. Por ejemplo, se valen del encoder para el trabajo en el gimnasio. Se trata de un sistema que permite a Domingo y Agustín medir al instante la potencia con la que trabajan los pilotaris. Realizan una demostración con Marc de Montserrat y con Bueno. «¡Venga, más fuerte!» o «¡Esta ha sido buena!» son algunos de los comentarios que realizan entre una y otra repetición.

«Según los datos, en cada una le exigimos que salte y mueva la barra como queremos. Puede que un jugador venga cansado y no suba los kilos que pretendíamos. Si no tenemos estos datos, no trabajamos como toca», explica Agustín, quien indice: «Hemos ido adquiriendo tecnología, pero nos faltaba conocer el dato de la velocidad a la que sale la pelota de la mano».

También emplean, como se hace en otras modalidades deportivas, analizadores de lactato o el vídeo. Básico. «Realizamos análisis biomecánicos con la cámara súper lenta. Y luego vamos al trinquet para grabar partidas. Nos sirve para corregir errores y estudiar a los rivales», señala Larre. Por si esto no fuera suficiente, los pilotaris envían después de cada entrenamiento un cuestionario. Llama la atención que la bicicleta está prohibida. «¿La utilizan para jugar a pilota?», se pregunta Palacios. Al final, la doctrina se resume en que el entrenamiento sea lo más específico posible.