Escudero: «Sampaoli tiene mucha culpa de que hoy esté en la selección»

Sergio Escudero vive una temporada mágica. Indiscutible para Jorge Sampaoli, el lateral sevillista disfruta de su primera concentración con la selección española en Las Rozas. Al vallisoletano se le ve muy integrado, ayudado por su compañero Vitolo, encargado de presentarle a los compañeros y enseñarle las instalaciones y "el comedor", y encantado con el trato que le dispensan sus colegas.

«Estoy muy contento. Sentí ya una gran alegría y emoción cuando Monchi (director deportivo del Sevilla) me comunicó que estaba convocado, y aquí todo marcha bien porque todos los compañeros me han acogido muy bien. Son chavales muy normales y muy simpáticos. Me he llevado una grata sorpresa», explicó Escudero durante su comparecencia de prensa de este miércoles en la Ciudad del Fútbol de la Federación Española.

Agradece la llamada a Julen Lopetegui y admite que Jorge Sampaoli, técnico argentino del Sevilla, "tiene mucha culpa" de que le haya llegado esta oportunidad "por la forma de jugar que tiene el equipo y la confianza que ha depositado en mí". En esta línea, cree Escudero que tanto en la selección como en su club "se practica un juego combinativo".

Estaba al tanto de que la rumorología le colocaba desde hace tiempo en la selección, pero no se vio en el equipo de todos hasta que no se lo anunciaron de manera oficial. "Es cierto de que se estaba hablando mucho de que podría tener la oportunidad, pero eso son sólo habladurías. No te lo crees, ni le das importancia, hasta que no llega el momento y no te llama el seleccionador», dijo.

Se le preguntó por Busquets y se deshizo en elogios hacia el centrocampista catalán. «Es un jugador muy importante, con un carácter ganador dentro del campo que se transmite a los demás. Tácticamente es el mejor mediocentro que puede haber y es muy importante tanto en el Barça como en la selección».

Pese a las bajas de referentes como Sergio Ramos, Piqué o Iniesta, Escudero confía en esta selección. «Hay mucha gente con ganas y ambición que queremos demostrar que valemos para esto", aseguró. Y, aunque la cita del martes en Wembley "es muy atractiva para todos", el sevillista se centra en el primer partido.

"No nos podemos desviar del encuentro del sábado ante Macedonia porque son tres puntos de clasificación para el Mundial. Sólo tras ese partido podemos pensar en Inglaterra y en Wembley", afirmó.

No eludió la pregunta sobre el triunfo sorprendente de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. «Es cosa de los americanos", dijo. "Han elegido antes que nosotros», añadió en tono de broma.