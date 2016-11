Silva y Mata, los goleadores experimentados de España

Julen Lopetegui sabe que el número de goles en esta fase de clasificación puede ser más decisivo que nunca, ya que en caso de empate a puntos contará primero el 'goal average' general antes que los resultados particulares. De ahí que además de ganar ante Macedonia el sábado en Los Cármenes sería importante lograr una goleada, como ya sucediera ante Liechtenstein en León, por lo que el vasco es consciente de que su equipo debe mejorar de cara a portería rival. Aunque se muestra contento en público porque se generan ocasiones y situaciones a balón parado que, por el momento, no se han optimizado como desea.

Los tres delanteros (Costa, Aduriz y Morata), que en sus clubes están brillando en este inicio de campaña, tampoco han confirmado sus buenas prestaciones en la selección. «No creo que en ese aspecto haya problemas. Lo importante es generar buen fútbol y las ocasiones de gol seguro que vienen», explicaba el seleccionador tras el empate ante Italia. Viendo la lista, los dos futbolistas con más goles Con España son David Silva, el primero en partido disputados con 107, y Juan Mata, que es el tercero más veterano con 40 encuentros, tras los 92 de Busquets. Curiosamente, los dos han marcado a Macedonia durante la fase de clasificación para la Eurocopa. El canario lo hizo en Valencia, en el 5-1, mientras que el asturiano anotó el único tanto en la victoria española en Skopje, hace ahora 14 meses.

Los exjugadores del Valencia, ambos campeones munciales y europeos, tienen una buena media para ser centrocampistas. El '8' del Manchester United sale a un gol cada cuatro partidos mientras que Silva, quinto goleador histórico de la selección, mejora incluso un poco esa media general, aunque el asturiano es más efectivo en minutos/goles. «Ojalá sigamos metiendo goles. Será la mejor manera para alcanzar la victoria. Llevar esos goles me ilusiona. Ahora me sacrifico más en defensa y estoy más cerca de la salida del balón. Es otro rol, pero estoy contento. Siempre me he sentido protagonista y por eso llevo tantos partidos en 10 años. Sigo siendo el mismo. Intento fijarme en cómo ayudar a mi equipo y a los jugadores que me rodean, es lo que realmente me importa. Tal vez debería ser más egoísta, seguramente metería más goles, pero es que juego así», dice el '21' de la selección, que aprendió a correr y pelear en Eibar de la mano de José Luis Mendilibar y fue bautizado como 'el mago' al llegar al Reino Unido.

Silva suele arrancar bien las campañas con 'La Roja'. De hecho, más de la mitad de sus goles como internacional llegaron antes del invierno: tres tantos en agosto, ocho en septiembre y cinco en octubre. Es el designado para lanzar los penaltis y suele activar las acciones a balón parado, aunque en este doble duelo no estarán dos centrales con alma de delantero como Ramos o Piqué.

Por su parte, Mata está siendo el jugador más destacado del United, que sin él en el campo sólo ha sumado 1 punto de 12 mientras que cuando jugó el conjunto de Mourinho cosechó cinco victorias y dos empates en siete partidos de Premier, competición en la que ha facilitado o marcado 83 goles en Premier desde que llegó a Inglaterra. «La última vez que jugamos con ellos fue duro, en Skopje, donde tuve la suerte de marcar y solo ganamos por la mínima por lo que ya estamos avisados de la dificultad que supone. Espero que logremos en Macedonia una victoria que sería importante para seguir fuertes en un grupo tan complicado como el que tenemos», recordó en su blog Juan Mata el pasado lunes.

Vitolo y Nolito, enchufados

En esta etapa de Lopetegui, dos extremos como Nolito y Vitolo se han mostrado muy acertados de cara a gol. El ahora '9' del City lleva 6 en 15 partidos con 'La Roja', mientras que Vitolo ya ha marcado dos veces en la etapa Lopetegui, una de ellas muy importante: Juventus Stadium. Además, se anima a los lanzadores de media distancia, como David Silva, Vitolo, Ander Herrera, Mata o Koke, a que prueben desde lejos ante defensas tan incrustadas en el área. «Es verdad que tenemos jugadores que le pegan bien de lejos, pero en el campo a veces es complicado porque piensas que si puedes llegar tocando hasta la línea de gol no tienes que probar de larga distancia», resume Ander Herrera.