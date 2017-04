'Supervivientes 2017' | Paola Caruso, expulsada

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

Paola Caruso se ha convertido en la primera expulsada de 'Supervivientes 2017'. La italiana ha sido la concursante que más votos ha recibido por parte del público para abandonar su aventura en Honduras.

La joven ha vivido una intensa semana en la isla. Sus constantes encontronazos con Laura Matamoros no han dejado indiferentes a nadie y, al parecer, han servido de penalización por parte de la audiencia.

Las discrepancias comenzaron cuando la hija de Kiko Matamoros se enteró de que ella la había nominado: "No me lo esperaba. Paola me había dicho a mí que había nominado a Juan Miguel. Entonces se ha descubierto que es una mentirosa", confesó Laura en aquella ocasión tras descubrir la "traición". "Eres una puta falsa, porque por detrás dices una cosa y por delante otra", continuó.

Durante estos días, Paola también ha vivido un 'affaire', el primero de esta edición, con Iván, otro de los participantes del 'reality'.

Finalmente, Laura Matamoros, Janet Capdevilla y Leticia Sabater, las otras nominadas, continuarán, al menos, una semana más en en concurso.