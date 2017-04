La razón por la que Bigote Arrocet no nombró a María Teresa Campos al saltar del helicóptero

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

¿Por qué no mencionó Bigote Arrocet a María Teresa Campos cuando saltó desde el helicóptero en la primera gala de 'Supervivientes'? La pregunta que muchos se hicieron ha sido resuelta por Carmen Borrego, la hija de la periodista y presentadora de Telecinco.

Según la colaboradora del programa de debate que presenta Sandra Barneda, el humorista y actual concursante del 'reality' de aventuras "no mencionó a mi madre por respeto en el salto", pero puntualizó que "se equivocó".

Pero eso no fue todo, durante la gala Carmen Borrego recibió un mensaje de su madre: "Edmundo, como todos los humoristas, es muy tímido y por eso no me nombró a mí", dijo María Teresa Campos al respecto.