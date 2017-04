'Supervivientes' | Alba Carrillo y Gloria Camila llegan a las manos

Conoce a todos los participantes de 'Supervivientes 2017'.

Alba Carrillo y Gloria Camila han protagonizado uno de los momentos más tensos de esta edición de 'Supervivientes'. Las dos concursantes se han enzarzado en un duro enfrentamiento en el que ha habido muchos insultos y empujones.

Todo comenzó con un encontronazo entre Alba Carrillo y Kiko Martínez, novio de Gloria Camila, que fue poco a poco aumentando hasta que se convirtió en una guerra a la que se sumaron Gloria Camila y Lucía Pariente, madre de Alba. El novio de Gloria Camila le reprochó a Alba que se excusara en que tenía asma para no trabajar y Alba le contestó que quiere concursar en 'Supervivientes' por su hijo y no para gastárselo en "fiestecillas" como él.

En la discusión hubo muchas agresiones verbales, pero el punto de inflexión llegó cuando Alba le dijo a Gloria Camila: "A mí no me toques les huevos que mi padre no ha estado nunca en la cárcel". Fue en ese momento cuando la hija de Ortega Cano no aguantó más y se fue hacia ella. "Para hablar de mi padre te lavas la boca, que el sí que tiene un currículum no como tú", le contestó Gloria.

Pero la bronca no acabó aquí. Kiko logró desatar la locura de Alba Carrillo cuando le dijo: "Te has buscado un bombo para vivir a costa de él y buscas a hombres para agarrarte al mundo este. A ti te sale más rentable un tenista y el bombo de otro".

El comportamiento de Alba y Gloria Camila no podía quedarse sin castigo, así que el programa ha decidido sancionarlas. Gloria Camila se ha separado de Kiko y ha sido enviada al infierno. Por su parte, Alba será aislada y será Kiko quien tenga que encargarse de su alimentación.