El cantante de Dvicio, objeto de mofa por su tremendo error en los Grammy Latinos

El legendario cantautor mexicano Juan Gabriel ganó este jueves su primer Grammy Latino, casi tres meses después de su muerte, pero el presentador del premio ignoraba el deceso, provocando una de las anécdotas de la noche.

Al anunciar el premio al mejor álbum vocal pop tradicional por su trabajo 'Los Dúo', el vocalista de la banda española Dvicio, Andrés Ceballos, dijo que el ganador "no estaba" y que la "academia se encargará de hacérselo llegar" cuando, naturalmente, no podía aparecer para recibirlo.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar. "Ridículo" y "vergüenza" fueron algunos de los epítetos que le lanzaron a Ceballos por no darse cuenta de su error y seguir presentando las categorías que le correspondían en la ceremonia previa a la gala de los Grammy Latino. "Hagamos una pausa, esto no es de Dvicio, pero merece un lugar. El divo de Juárez murió, icono mexicano. QDEP Juan Gabriel", escribió un internauta.

Juan Gabriel nunca antes había sido galardonado con el codiciado gramófono a pesar de sus millones de copias vendidas y las cientos de canciones compuestas en sus casi cinco décadas de carrera artística. "Es un poco fuerte que no sepa", dijo Julieta Venegas tras la metedura de pata, "es de las cosas más terribles que nos han pasado". La mexicana había gritado "¡Viva Juan Gabriel!" en el escenario al recibir el Grammy por el mejor álbum pop rock.

El legendario intérprete murió de un infarto fulminante el 28 de agosto sin saber que sería nominado.