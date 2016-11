Los Grammy Latinos se suben a 'La bicicleta' y premian a Juan Gabriel

Carlos Vives, Shakira, Fonseca, Manuel Medrano y J Balvin. Todos colombianos y galardonados con los Grammy Latinos, los premios más importantes de la música latina, que este jueves ganó también de manera póstuma el ídolo mexicano Juan Gabriel.

'La bicicleta' de Vives y Shakira se llevó el premio a mejor canción y mejor grabación, mientras que Medrano se impuso en dos de las tres categorías que disputaba -mejor artista nuevo y mejor álbum cantautor-. Fonseca y J Balvin también levantaron trofeos con el mejor disco de vallenato y de música urbana respectivamente.

"¡Que viva Colombia!", lanzó Medrano al recibir su segundo Grammy como mejor artista nuevo. "Por el orgullo de cantar en nuestro idioma, de hacer canciones amorosas para nuestra gente", expresó Vives, a quien Shakira no pudo acompañar por un problema familiar.

Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de un infarto fulminante, ganó el premio al mejor álbum vocal pop. Pero lejos del sentido homenaje que se esperaba, el presentador del premio, el vocalista de la banda española Dvicio, Andrés Ceballos, parecía ignorar la muerte del 'Divo de Juárez' y lo que representó para su país y el resto de América Latina. "No está, la academia se encargará de hacérselo llegar", dijo perdido al ver que nadie subía a recibir el galardón... Y siguió. "¡Viva Juan Gabriel!", gritó Julieta Venegas al recibir un premio poco después para celebrar el primer Grammy del legendario cantautor mexicano. "Es un poco fuerte que no sepa", dijo Julieta Venegas tras la distinción, "es de las cosas más terribles que nos han pasado", añadió. Ceballos ha sido muy criticado en las redes sociales.

La salsera La India también se impuso con su álbum 'Intensamente' con canciones del 'Divo de Suárez', que estuvo nominado al gramófono en seis oportunidades sin suerte.

Una noche para el recuerdo Arriba, Jennifer Lopez besa a Marc Anthony tras su actuación. Abajo, a la izquierda, Laura Pausini canta durante la gala. A la derecha, Julieta Venegas, una de las galardonadas. / Agencias

Mensajes contra Trump

Muchos aprovecharon la noche más importante de la música latina para alzar voz contra el duro discurso antiinmigrantes de Donald Trump. Si bien no opacó una fiesta con mucha música, el discurso contra el presidente electo de Estados Unidos se hizo presente. "¡Que ningún cabrón naranja nos quite la sensibilidad espiritual!" y "que los muros sean mentales y que no nos puedan separar", expresó Carla Morrison al recibir Grammy Latino a mejor canción alternativa.

Pero la música fue la protagonista y en durante la gala actuaron Pablo López con Juanes, que también cantó con Mon Laferte, Laura Pausini, Jesse y Joy, Wisin, Joss Favela, Fonseca con Alexis y Fido, Reik, Yandel, Prince Royce, Carlos Vives con su 'Bicicleta', J Balvin con Pharrell Williams.

Djavan ganó por mejor canción en portugués'. Fonseca se alzó con 'Homenaje' (a la música de Diomedes Díaz) con la distinción al mejor álbum de cumbia/vallenato. Flavio Cianciarulo se impuso por 'La Tormenta' del grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs, que ganó también como mejor grupo rock, mientras que Illya Kuryaki & The Valderramas sumaron dos premios: mejor álbum alternativo y mejor vídeo musical versión corta.