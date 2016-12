Los puentes (dibujados) que tiende Valencia

valencia. El puente es símbolo de unión, de negocio, de salida, de paz, de prosperidad. Los puentes posibilitan el transporte, salvan del aislamiento, dotan de vida lugares inhóspitos. Los puentes desafían al agua y acortan las distancias. Los puentes se tienden entre puntos de vista diferentes o posturas enfrentadas. Pocos elementos arquitectónicos tienen un significado tan potente como el del puente.

Por ello es lógico que el diseñador valenciano Juanma Martínez haya caído rendido ante semejante estructura y más viviendo en un lugar como Valencia, donde media ciudad está unida a la otra a través de puentes. En este caso físicos. Todos los conocemos, el de San José, el de Serranos, el de Les Drassanes, el de Les Arts... Él ha querido rendirles homenaje y dotarles de una nueva imagen a través de sus diseños.

Diseñador web de profesión, ilustrador de vocación, aficionado a la fotografía y a cualquier cosa creativa, no es la primera vez que Martínez realiza un tributo a los escenarios en los que se desarrolla su vida. En 2015 elaboró una serie de dibujos, bajo el título 'Carrer de la Il.lustració', de algunos edificios emblemáticos como la casa del Punt de Gantxo, la Finca Roja, el Palacio de Colomina o la Pagoda (están disponibles en la galería Pepita Lumier). En aquella ocasión manifestó que su intención era reivindicar nuevos símbolos de Valencia, más allá de los ya manidos. Y en esa lucha sigue con este trabajo que puede contemplarse en su web www.juanmamartinez.com, aunque esta vez de una manera menos intencionada.

«Ambas colecciones podrían coexistir, tanto por el estilo, como por el tema de fondo que es Valencia, pero éste último no pretende ser una continuación del anterior. La premisa es distinta. En el otro proyecto escogía fachadas, la mayoría desconocidas, para ponerlas en valor, sobre todo a la gente de aquí. En este caso, los puentes tienen ya mucha visibilidad, y reciben turistas que les hacen fotos. Yo simplemente he querido hacer una serie dedicada a ellos», asegura el diseñador, que define los puentes «como un elemento singular de la ciudad que, personalmente, he disfrutado y andado desde niño».

Breve explicación

El proyecto llevaba tiempo en su cabeza y aunque en un inicio iba a utilizar la fotografía como medio de expresión finalmente se decantó por las ilustraciones. Para dotarlas de más valor decidió acompañarlas de textos elaborados por la arquitecta Merxe Navarro. «Le dio otra dimensión al proyecto, con un punto de vista profesional y didáctico que encaja genial con la ilustración, que es algo más subjetivo», aclara.

Navarro explica brevemente el origen de cada una de las construcciones, así como el funcionamiento estructural, los materiales o la decoración. «Los que solemos utilizar los puentes por arriba, para cruzar el río, no solemos darnos cuenta de detalles que son más visibles desde el jardín, como la ornamentación de sus alzados o su solución estructural», indica la arquitecta.

«Gracias al crecimiento de la ciudad hacia el margen norte del río a partir de mediados del siglo XX, los puentes del Turia han cambiado su percepción de ser las salidas y entradas a la ciudad a ser nexos que la cosen de norte a sur. Podemos ver la evolución de la ciudad a través de la elección de la ubicación de los puentes, estilos o reconstrucciones. Esto hace que su conservación no sea vital únicamente como elemento útil que nos ayude a cruzar el río sino como documento cartográfico de la Valencia actual», añade Navarro, que considera «vital la reivindicación de los llamados puentes feos, en los que no destaca una gran ornamentación pero que, estudiándolos a fondo, resuelven el paso del Turia con elegancia y gran aprovechamiento material y de recursos».

Casi una veintena de puentes se alzan en este trabajo disponible en la web pero que Martínez no descarta que pueda pasar a otros soportes.