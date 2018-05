Los patinetes y las bicis eléctricas toman las calles de Valencia LP La presidenta de la federación, María José Broseta, critica la falta de normativa en Valencia respecto a estos nuevos vehículos. Los vecinos estudiarán las ordenanzas de otras ciudades ÁLEX SERRANO VALENCIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 15:01

La Federación de Asociaciones de Vecinos ha decidido coger el toro de los nuevos vehículos eléctricos por los cuernos y enfrentarse a él. Ante la inacción municipal, que lleva desde el comienzo de legislatura «elaborando» una nueva ordenanza de movilidad de la que nada se sabe por el momento, la entidad que preside María José Broseta ha decidido ponerse manos a la obra y consultar con otras ciudades españolas o de fuera del país sobre cómo han gestionado los patinetes y bicicletas eléctricas en las distintas normativas municipales.

«Vamos a ver por dónde han enfocado ellos: si van por el carril bici, si no... en este momento, en las aceras van los peatones, las terrazas, los patinetes que hay veces que pasan a velocidades un poco extremas, sobre todo los eléctricos, y hay que ver de qué forma esto se puede regular», dijo Broseta, que insistió en que no puede ser «que un peatón no esté seguro». «A lo mejor esa persona va con sus niños tranquilamente o es una persona mayor que no tiene la agilidad como para dar un salto y esquivarlo y se encuentra con una bicicleta eléctrica», describió la dirigente vecinal.

Broseta explicó que la federación está presente en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales: «Allí pretendemos hablar a nivel general de movilidad y de otros temas puntuales como pueden ser estos». La presidenta desveló, además, que no se han reunido para tratar este tema con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, aunque señaló que «se tendrá que abordar». «En este momento hay personas que están en su pleno derecho que llevan bicis eléctricas pero que no van por carriles bici sino que van por la calzada habiendo carril bici. Vamos a intentar entre todos educarnos mutuamente», dijo Broseta.

El Ayuntamiento dispone únicamente de 19 zonas en toda Valencia donde está permitido patinar

Buscar referencias a los patinetes o bicicletas eléctricas en la ordenanza de movilidad del Consistorio, que data de 2010, es casi misión imposible. El artículo 87 de la normativa indica que queda prohibido circular con patinetes o monopatines y similares (como «sedway», dice la ordenanza, aunque la palabra correcta es segway) «por las aceras, zonas peatonales y calzadas de uso público, salvo en los lugares especialmente destinadas al efecto, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos». Además, se prohíbe permanecer patinando en plazas zonas o calles peatonales y calzadas. «Esta actividad se realizará en los espacios destinados al efecto», dice la normativa actual del Consistorio.

Y, ¿cuáles son esos espacios? En concreto, 17 en toda la ciudad, según la página web oficial de la Fundación Deportiva Municipal. Son las instalaciones deportivas de La Torre, la Creu Coberta, Camí Real, Malilla, Patraix, La Raiosa, San Isidro, La Creu del Grau, Aiora, Ciutat Jardí, Trinidad, Torrefiel y dos en Campanar, así como las instalaciones en los tramos I y XII del Jardín del Turia. Grupos de patinadores se organizan periódicamente en Valencia para recorrer la ciudad patinando, haciendo principalmente uso de los carriles bici que hay por toda la ciudad, por donde en teoría no pueden circular. El Consistorio ha asegurado en varias ocasiones que la nueva ordenanza preverá todas estas cuestiones.