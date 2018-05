La imparable expansión del mosquito tigre en la Comunitat Valenciana Mosquito tigre. / AFP El insecto ha sido detectado ya en el 57% de los municipios | Las lluvias del invierno y los chaparrones de primavera aumentan el riesgo de una mayor virulencia del parásito durante el verano JUAN SANCHIS Valencia Miércoles, 30 mayo 2018, 19:56

Los primeros ejemplares de mosquito tigre en la Comunitat se detectaron en 2009 en Torrevieja. Apenas ha pasado una década y ya se ha extendido por 307 municipios, el 57% del total, según los datos que maneja la Conselleria de Sanidad. Incluso se ha llegado a registrar su presencia en localidades tan al interior como Requena.

El último informe de vigilancia entomológica realizado por la Universidad de Zaragoza para el Ministerio de Medio Ambiente indica que se ha localizado también en los municipios de Ibi, Crevillent y Elche.

Valencia es la provincia de la Comunitat en la que más se ha extendido. Se ha localizado en 191 municipios, incluida la práctica totalidad de las localidades costeras. También se ha documentado en 63 poblaciones de Castellón y en 43 de Alicante.

Los expertos piden a Sanidad que adelante las ayudas a los municipios para el control del insecto

La tendencia es, según los expertos, a que continúe su propagación. La AP-7 se ha convertido en un vector de dispersión por la facilidad con la que este insecto se difunde. Bastan unas gotas de agua para que sus larvas sobrevivan, de forma que un objeto húmedo metido en un vehículo puede transportarlo a cientos de kilómetros.

La Comunitat Valenciana, especialmente el litoral, es un hábitat al que el insecto se está adaptando. El mosquito tigre es propio de lugares húmedos, con elevada presencia de vegetación (procede de ambientes selváticos) y donde la temperatura oscila entre los 10º y 25º. El calor y la humedad favorecen su proliferación.

David Bravo, portavoz de la Asociación Nacional de Control de Plagas (Anecpla), explicó que este verano la presencia del mosquito tigre puede ser especialmente virulenta. Recordó que las lluvias del invierno han favorecido un incremento de la vegetación, lo que impulsa su difusión. Además, las tormentas que se están produciendo durante estas semanas son ideales para su ciclo vital, ya que crean el medio adecuado para el crecimiento de las larvas del insecto.

Bravo indicó que la época de actividad de este insecto es la comprendida entre los meses de abril y octubre, con dos picos, uno en junio y el otro en septiembre. «Ahora está empezando y las lluvias como la de estos días favorecen su propagación», aclaró. «El mosquito tigre pone los huevos en seco y se desarrollan cuando hay agua estancada», aclaró. Por ello, los imbornales sifónicos tan característicos de las ciudad, son ideales para su difusión. «Prefiere lugares con poca agua, como el plato de una maceta o una fuente que gotea», resaltó.

Los expertos han alabado la estrategia de vigilancia y control que existe en la Comunitat. Ahora bien, consideran que el sistema de ayudas de la Conselleria de Sanidad es mejorable. Fuentes de este departamento han confirmado que este año se repartirán entre los municipios que lo soliciten 450.000 euros para el control del mosquito tigre. «El problema es que estamos a fines de mayo y todavía no se ha publicado la orden», indicó David Bravo. El año pasado las subvenciones no se aprobaron hasta septiembre «y esto no puede ser», mientras que el ciclo vital es entre abril y octubre.

El mosquito tigre es una especie invasora que supone una doble amenaza para la salud pública. Por un lado, su picadura es especialmente molesta y virulenta. Por otro, es un vector que puede transmitir enfermedades como el dengue o el chikunguña.