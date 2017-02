Jóvenes expoliadores saquean yacimientos de la Comunitat Valenciana y lo difunden por internet

Detección Metálica Valencia y Detección Metálica Turia. Es el nombre de los dos canales de Youtube en los que un grupo de jóvenes expoliadores de Valencia, de entre 26 y 30 años, se exhibían en pleno saqueo de yacimientos. Actitud desenfadada, música de fondo y hasta un montaje en el que una imagen de Cristiano Ronaldo celebrando un gol se alternaba con el hallazgo ilegal de una moneda de Adriano. La Policía de la Generalitat, integrada en la Agencia de Seguridad y Emergencias, ha puesto fin a su flagrante delito con tres de los sospechosos detenidos y otros dos investigados por expolio.

La investigación arrancó a finales de diciembre del año pasado. Tanto los agentes del Grupo de Patrimonio Histórico como el arqueólogo inspector de la Generalitat, José Luis de Madaria, quedaron perplejos al ver en internet cómo los jóvenes «peinaban impunemente los yacimientos con detectores de metales, explicando su manera de operar y alardeando de los objetos que iban encontrando a su paso».

Multa de 60.000 euros para los 'cazatesoros' con detector de metal Ya sea por afán coleccionista, de 'cazatesoros' o para ganar dinero en rastros, piénselo dos veces antes de salir al campo con el detector de metales. El uso de este dispositivo sin la autorización de la Conselleria de Cultura, ya sea en playas o en el monte, conlleva sanciones de hasta 60.000 euros. Además, podría acabar sin el aparato, sin sus monedas romanas o munición de la Guerra Civil y arrrestado por expolio. Para obtener permiso autonómico, el usuario del detector debe identificarse e informar al departamento de Arqueología. Y si lo emplea en un espacio diferente al que ha declarado, la sanción también caerá sobre él de manera irrevocable. La condena penal por expolio conlleva hasta tres años de cárcel y multa. Y en el caso de la venta de piezas saqueadas, ya sea ambulante, entre colegas o por internet, la multa asciende hasta 150.000 euros.

Hasta 17 vídeos acabaron públicados en la planetaria web. Gracias a la información intercambiada por los policías autonómicos y el responsable de Cultura se supo que los jóvenes irrumpían en yacimientos registrados en la Carta Arqueológica de la Comunitat, el documento donde se registran y ubican estos espacios claves para el patrimonio.

El siguiente paso fue poner nombre a los sospechosos, entre ellos un universitario de Geografía e Historia de la Universitat y otro estudiante empleado de una zapatería. Todos tenían vínculos de amistad y residían en Valencia y Camp de Turia. «Una vez arrestados dijeron que no sabían que el uso de detector de metales estaba prohibido y aseguraban desconocer que las zonas donde habían actuado eran yacimientos», exlpica Antonio López, jefe del Grupo de Patrimonio de la Generalitat.

Sus argumentos no impidieron que acabaran procesados y con resgistros policiales en sus casas. Los agentes de Patrimonio sacaron a la luz un tesoro que jamás debería haber sido desenterrado: cientos de monedas antiguas, munición histórica, medallas, anillos y otros objetos. Además, confiscaron sus herramientas de saqueo, detectores de metales, guantes, una navaja y utensilios para escarbar en el terreno. Se sospecha que actuaron en cinco yacimientos de la Comunitat, tres en la comarca de Los Serranos y dos en el Alto Palancia.

Las monedas recuperadas datan de época romana, moderna y contemporánea. Destaca por su valor histórico un as de Adriano (117-138 d. C) o un as ibérico o romano. «Quien se apodera de este tipo de piezas causa un enorme daño a la historia y a la arqueología», lamenta De Madaria. «Su profundidad y ubicación exacta aportan información valiosa que se pierde cuando queda desenterrada y el terreno se altera. Es como un puzzle que queda incompleto».

Tras declarar ante el juez, los sospechosos han quedado en libertad. Pero su actividad ilegal no es ningún juego. «Ahora se exponen a las graves consecuencias del delito de expolio», resalta López. Uno de los detenidos, además, tiene antecedentes por sustracción de vehículos y daños. Tras los arrestos, los autores de los vídeos se comprometieron a eliminarlos y así lo han hecho.

En la Comunitat hay 8.500 yacimientos inventariados en la Carta Arqueológica, un documento al que sólo pueden acceder profesionales autorizados precisamente para evitar saqueos. Sólo una pequeña parte de estos espacios, los de mayor importancia, están vallados o cuentan con vigilancia permanente.

El esfuerzo del Grupo de Patrimonio por protegerlos es constante. El año pasado, los agentes realizaron más de 300 inspecciones y hasta patrullas aéreas con el helicóptero de la Generalitat. De igual modo, vigilan mercadillos, restros y ferias para impedir que un tesoro que es de todos acabe en vitrinas particulares.