El Pleno, con la abstención popular, censura a Trillo

El pleno de la Diputación de Alicante censuró ayer la actuación del exministro de Defensa Federico Trillo en la gestión del accidente del Yak-42, ocurrido hace casi 14 años, en el que murieron 75 personas, cinco de ellas de la Comunitat Valenciana. La moción, presentada por Compromís fuera del orden del día en el Pleno ordinario de enero celebrado ayer, contó con el respaldo del PSPV y del diputado no adscrito Fernando Sepulcre.

El grupo popular se abstuvo y la diputada de EU, Raquel Pérez, votó en contra al no incluirse una enmienda para declarar a Trillo persona 'non grata' en la Diputación, como hizo el Ayuntamiento de Cartagena, localidad natal del exministro. La secretaria del Pleno rechazó esta enmienda 'in voce' porque ese tipo de pronunciamientos no son acordes con la legalidad de las cámaras parlamentarias.

La declaración aprobada censura la gestión del que fue diputado por Alicante en varias legislaturas, pide al Gobierno su cese como embajador en Londres y que no le premie con otra designación política y la solidaridad con las víctimas.