Los pediatras de la Comunitat piden las vacunas de la meningitis B y el rotavirus en el calendario preventivo

Cuando acaba de estrenarse la modificación del calendario vacunas para los niños que se aplicará en la Comunitat Valenciana, los pediatras siguen reivindicando la inclusión el programa preventivo para los niños los tratamientos contra la meningitis B y el rotavirus.

El doctor Fernando García-Sala, vocal nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, destacó la importancia de la inclusión de ambos tratamientos en el calendario vacunal en tanto que los problemas que origina la infección por rotavirus «suele provocar muchos ingresos hospitalarios».

El especialista recordó que el rotavirus ocasiona problemas de diarreas que en los niños pueden acarrear problemas serios que finalmente conduzcan a los pequeños al hospital. Además, señaló que este medicamento se puede adquirir en las farmacias, pero las familias tienen que pagar la totalidad de su coste, tanto si se lo han indicado en el centro de salud como en la consulta privada del pediatra.

En el caso de la vacuna del meningococo B la situación es la misma. También en este caso se puede adquirir en las farmacias, pero asumiendo el coste. García-Sala precisó que ni una ni otra medicación preventiva forman parte del calendario de ninguna autonomía española.

Citó como ejemplo que sí está incluida la del meningococo B en otros países, como es el caso del calendario vacunal británico.

El hecho de que no formen parte del programa preventivo aprobado por el consejo interterritorial de Sanidad -órgano que reúne al ministerio y a los consejeros de Sanidad de todas las autonomías- y, por tanto, que el coste tenga que correr a cargo de las familias, llevó a García-Sala a recordar la reivindicación de los profesionales de la pediatría, ya que en el caso de que formaran parte de ese calendario se sufragarían con cargo a la sanidad pública.

No obstante, el experto manifestó que las sociedades científicas apuntan la posibilidad de que si estos tratamientos no forman parte del calendario vacunal y, por tanto, no corren a cargo de la sanidad pública «al menos» que se puedan adquirir con la receta pagando el porcentaje que corresponda como si se tratara de otro medicamento.