Carlos Soler regresa al PSG tras una etapa gris en la Premier League

El fútbol, como la vida, a veces no sigue el guion esperado. Carlos Soler vuelve al PSG tras una cesión en el West Ham que no ha terminado como él hubiera deseado. Su paso por el club londinense ha sido más bien gris, el exvalencianista no ha logrado asentarse y regresa a un equipo campeón de Champions donde no tiene hueco.

Durante su etapa en el conjunto del este de Londres, el centrocampista valenciano ha disputado hasta 33 partidos oficiales, pero solo en 14 de ellos partió como titular. Marcó un único gol y dio una asistencia en una temporada en la que los 'hammers' terminaron en una discreta 14.ª posición en la Premier League.

Soler aterrizó en Londres con la motivación de estar a las órdenes de Julen Lopetegui, entonces técnico del West Ham. Sin embargo, el proyecto no despegó. el técnico español solo dirigió al equipo durante 22 encuentros antes de ser cesado por la falta de resultados. Su reemplazo, el británico Graham Potter, no contó con Soler, relegándolo a un papel secundario con escasas oportunidades desde el banquillo en los minutos finales de los partidos.

Finaliza su cesión —sin opción de compra—, Soler debe reincorporarse al PSG, donde tampoco parece tener hueco en un centro del campo plagado de superestrellas. Con jugadores como Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz, el exvalencianista tiene un papel difícil por delante.

Su situación en el club parisino, con contrato vigente hasta 2027 tras su llegada en 2022 a cambio de 18 millones de euros, no es sencilla. Además, su valor de mercado ha ido cuesta abajo y sin frenos, de los 50 millones que alcanzó en su salida de Mestalla, ahora apenas ronda los 18, según Transfermarkt. Su futuro, ahora, se presenta incierto, ya que se desconoce que hará el PSG con Carlos Soler.

El futbolista se despidió del West Ham con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: «Ha sido increíble jugar para este equipo y especialmente para sus fans, que han sido increíbles toda la temporada. Todos desearíamos haberlo hecho mejor, pero así es el fútbol. Gracias a todos en el club por todo el amor desde el primer día; me he sentido como en casa.»