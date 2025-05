Voro González: «necesitamos seguir sumando para asegurar la permanencia»

La sombra de las estadísticas desfavorables planea sobre el Valencia en sus visitas al Estadio de Gran Canaria. Sin embargo, Voro González, Team Manager del ... conjunto blanquinegro, se mostró confiado previo al trascendental encuentro liguero ante la UD Las Palmas. «Nos aferramos a nuestra estadística, lo más importante es que estamos en el camino a competir. Va a estar muy igualado, nos jugamos los dos mucho», declaró con firmeza el entrenador.

Consciente de la importancia de los puntos en juego para ambos equipos, inmersos en la lucha por sus respectivos objetivos, Voro anticipa un duelo reñido. «Va a ser un partido competido, ellos en casa son un equipo fuerte y nosotros necesitamos seguir sumando para asegurar la permanencia», añadió.

El cambio de rumbo experimentado por el Valencia en la segunda vuelta, tras la llegada de Carlos Corberán al banquillo, fue otro de los temas abordados por Voro, que destacó la labor del nuevo cuerpo técnico para revitalizar al equipo. «Hemos mejorado la segunda vuelta, a veces las dinámicas colectivas son complicadas pero el míster y su cuerpo técnico le han dado la vuelta. El equipo ha mejorado y estamos a pocas jornadas de conseguir el objetivo de la salvación», explicó. La mejoría en el juego y los resultados son evidentes, insuflando optimismo en la afición valencianista.

En cuanto al rival, la UD Las Palmas, Voro no escatimó elogios. «Es un equipo que tuvo una gran reacción con la llegada de Diego Martínez, en casa tienen muchos argumentos, tienen la pelota y a través de la posesión te hacen daño», subrayando el peligro que entraña el conjunto canario en su propio feudo. La solidez defensiva y la capacidad de controlar el ritmo del partido serán claves para contrarrestar el juego de posesión de los locales.

Finalmente, Voro fue preguntado por los rumores que sitúan al centrocampista de Las Palmas, Javi Muñoz, en la órbita del Valencia para la próxima temporada. El técnico se desmarcó de estas informaciones, centrando su atención en el presente inmediato del equipo. «Ni idea, yo no llevo esa faceta. Es un jugador importante, es un buen futbolista pero no puedo decir mucho más, no es mi parcela y no puedo hablar. Estamos muy centrados en conseguir nuestro objetivo», zanjó Voro, dejando claro que la prioridad absoluta es el partido ante Las Palmas y la consecución de la salvación.