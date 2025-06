La viral despedida de soltero de un jugador del Valencia: «Necesito dinero para la boda»

Marc Escribano Valencia Martes, 3 de junio 2025, 12:02 Comenta Compartir

Con la llegada del verano y la finalización de la temporada de fútbol, los jugadores disfrutan de sus merecidos descansos. Bueno, no todos, solo aquellos que no reciben la llamada de sus selecciones nacionales, que aún tienen un par de semanas de competición por delante. En el caso del Valencia, tras haber conseguido la salvación y seguir en Primera una temporada más, sus futbolistas ahora lucen sus destinos paradisíacos en las redes sociales.

Y uno de los valencianistas que más furor está causando es Thierry Rendall. El lateral derecho portugués, que se perdió gran parte de la temporada tras sufrir una grave lesión de rodilla por la que tuvo que ser intervenido en su ligamento cruzado, está también cerca de casarse con su pareja sentimental, Beatriz Carloto, y eso, lógicamente, merece una celebración.

El luso ha juntado en Puerto Banús (Málaga) a varios de sus mejores amigos, entre ellos otros dos portugueses que jugaron con él en el Valencia: Rúben Vezo y Gonçalo Guedes, con los que mantiene un fuerte lazo de amistad. Una clásica despedida de soltero, vaya. Por las imágenes que ha ido compartiendo el propio Thierry Rendall en sus redes, más allá de seguir ejercitándose y rehabilitándose de su rodilla, está teniendo que pasar por algunos retos que sus amigos le proponen.

El que está dando vueltas por internet es el más reciente que ha publicado. En él, Thierry Rendall aparece plantado sobre el paseo marítimo de Puerto Banús, con una banda colgada de su hombro derecho, y tocando una flauta dulce. A sus pies, un improvisado cartel que reza: «Necesito dinero para la boda».

Thierry Rendall, en su despedida de soltero. LP

Mientras el portugués del Valencia hace sus mejores esfuerzos por tocar algo muscial con la flauta dulce, sus amigos se ríen de fondo y le graban, compartiendo el momento en las redes sociales. El objetivo del reto era hacerle pasar por un artista callejero, de los que se ganan la vida en busca de alguna propina del público a cambio de amenizar el momento con algún toque de música.

No obstante, lo que parece que muchos de los asistentes a Puerto Banús no sabían era que el artista en cuestión era un futbolista profesional de Primera División que juega en el Valencia, y que, precisamente, dinero para costear la boda seguramente no le haga falta. Thierry Rendall se comprometió con su pareja el pasado verano, durante un viaje a las Islas Turcas y Caicos​, en pleno Caribe.