Vicente Moreno: «Hay que llevar el fútbol con naturalidad, aspiro a tener la conciencia tranquila» Vicente Moreno, el día del ascenso. / javier padilla El entrenador del Mallorca, de Masssanassa, que ha ascendido al equipo balear de Segunda B a Primera en dos años, elogia a Marcelino y no tiene duda de la valía de Salva Ruiz JUAN CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Domingo, 30 junio 2019, 00:04

Atiende pausado las preguntas a punto de poner rumbo de vuelta a Palma después de pasar unos días en su localidad. En Massanassa no puede dar dos pasos por la calle sin que le paren a saludarlo o a felicitarle. Vicente Moreno Peris es, a sus 44 años, el cuarto entrenador valenciano -y el más joven del grupo- que la próxima temporada estará en Primera. Le queda un año más de contrato con el Mallorca -la ampliación parece cantada-, equipo al que rescató hace dos años en Segunda B.

-Como jugador -se retiró a los 36- pasó por las canteras de Levante y Valencia pero fue en el Xerez donde compuso gran parte de su carrera.

-El Valencia pagó un traspaso por mí pero en el Xerez estuve doce años.

LAS REACCIONES Vicente Moreno Entrenador «Cuando el Valencia lo firmó era consciente de que podía pasar lo que se está viviendo ahora» «Me parece un acierto que el Valencia lo recupere, le queda margen de mejora. Hay que apostar por él» «Paco López me parece un tío fantástico, a Fran lo conozco menos y Bordalás es un currante del fútbol»

-¿Qué queda de aquel centrocampista que quería llegar a Primera (lo logró un año con el conjunto andaluz)?

-Muchísimo. Las experiencias que vamos acumulando en la vida son importantes para formarte, nos van cambiando intuyo que para mejor. La esencia de aquel niño que quería ser jugador profesional la llevo dentro.

-Le quedó pendiente debutar en el primer equipo de Levante y Valencia.

-Con el Levante sí llegué a jugar, no en Liga lógicamente porque era todavía muy joven. Era un crío, tenía 15 años pero sí recuerdo jugar un amistoso con el Levante. Cuando uno juega en el fútbol base de equipos grandes siempre tiene la ilusión, pero no todos tenemos cabida.

-¿Qué secreto tiene como entrenador?

-El único secreto que hay en el fútbol es tener buenos jugadores. Sin ellos es muy difícil que un entrenador consiga logros. Es verdad que hay mucho trabajo detrás, pero soy de los que opinan que el fútbol es de los futbolistas y los entrenadores lo que tenemos que hacer es sacar el potencial que llevan dentro.

-Algunos entrenadores estropean más que ayudan.

-Sin duda. Tenía un entrenador que nos decía que quería hacer las cosas justas para no estropearnos. Se trata de encajar un poco las piezas y que fluya lo que el futbolista tiene dentro.

-¿Como futbolista bebió ya conocimientos de sus entrenadores?

-Claro, no se trata de copiar sino de fijarte. Han sido buenos entrenadores los que he tenido. De unos sacas más que de otros, lógicamente. No deja de ser una enseñanza continua.

-¿Quién fue su mejor maestro?

-Me cojo aquí al tópico: 'todos'. Cada uno tiene su línea pero de todos se aprende. Sería injusto quedarme con algún nombre.

-Recuperó el Valencia a Salva Ruiz para la causa, ¿qué puede decir del lateral?

-A mí me parece un acierto del Valencia porque se trata de un gran jugador. Tuvo un problema de salud que le cortó todo lo que apuntaba pero este año le ha venido muy bien para recuperar ese nivel, y le queda mucho margen de mejora. Es un jugador que perfectamente puede estar en el Valencia. Si a esto le sumas que a nivel personal es un chico fantástico... hay que apostar por él.

-El Valencia tiene exceso de peso en su vestuario, ¿le interesa algún futbolista?

-Estamos hablando de un club que es top a nivel mundial. Siempre hay jugadores que interesan a muchos y al Mallorca también.

-¿Han preguntado ya por alguno?

-No hemos tenido tiempo de nada.

-¿Qué le parece la temporada de Marcelino en el Valencia?

-Marcelino es una referencia para mí. Son muchos años los que le estoy siguiendo. Cuando yo no estaba trabajando he intentado ir a verlo entrenar porque es ahí cuando se aprende. Tiene mucho mérito. Era consciente de que cuando el Valencia firmó a Marcelino, esto que se está viviendo era una posibilidad que podía pasar.

-¿Es fácil ser profeta en la tierra?

-Pues no lo sé, tampoco es algo que me preocupe.

-¿Ya le han puesto calle en Massanassa?

-No -ríe-, esto no es más que fútbol y hay que llevarlo con naturalidad. Es verdad que al final, en el pueblo te conoce todo el mundo. Tanto mi mujer como yo somos de allí y la gente está pendiente de ti.

-¿A qué aspira Vicente Moreno como entrenador?

-Siempre digo que aspiro a tener la conciencia tranquila después de cada día de trabajo. Con eso me dice la experiencia que se acaban consiguiendo las cosas. La esperanza y la ambición siempre es de estar al máximo nivel.

-¿Es más fácil sacar al Mallorca de Segunda B o meterlo en Primera?

-Ahora puede parecer que es más difícil pasar de Segunda A a Primera, pero si le soy sincero, sacarlo de Segunda B tiene una tremenda dificultad. Las dos situaciones las hemos trabajado y las hemos merecido, pero hemos tenido esa pizca de suerte que siempre hace falta en la vida y también en el fútbol.

-¿Fue esa suerte la que en su día no tuvo con el Nàstic?

-Seguro. Fue también una posibilidad que tuvimos de Segunda B a Primera en dos años. Nos quedamos primero a un gol de conseguir el ascenso directo y luego en la eliminatoria fue Osasuna el que se llevó el gato al agua. Me hago muy responsable de saber que hay mucha gente detrás, que siente mucho lo que le pasa a su equipo de fútbol y tenía esa espina clavada. Al Nàstic no se le devuelve nada con este ascenso del Mallorca pero me gusta saber que toda la gente de Tarragona lo ha podido sentir como suyo propio.

-A estas alturas, más de uno ya puede pensar que son candidatos a pagar la novatada el año que viene.

-En el fútbol no hay tiempo ni de disfrutar. Entra en lo normal que cuando arranca la temporada haya unos favoritos para unas cosas y otros para otras. Pero también nosotros éramos nuevos en Segunda A y mira lo que hace la ilusión.

-¿Se ha desmadrado el fútbol con las cifras que se manejan?

-Años atrás era impensable pensar que se podían manejar estas cifras de hoy en día, pero es la televisión lo que hace que se dispare. En Segunda ha ido aumentando pero el salto en Primera es grande, hay muchísima diferencia.

-¿Se puede jugar bien al fútbol siendo un equipo modesto?

-Siempre. Es una cuestión de filosofía, de gusto y de creer. Cuando mejor juegas más posibilidades tienes de ganar. Lo que pasa es que muchas veces tienes un rival que te lo dificulta y eso te obliga a buscar otras armas. También es verdad que esto es un espectáculo y nos debemos al espectador.

-Van a ser cuatro entrenadores valencianos en Primera. ¿Qué opina de Paco López (Levante)?

-Tengo buena amistad con él, no sólo en lo profesional sino también en lo personal. Me parece un tío fantástico. Hablé con él hace poco, antes y después del ascenso. Tenemos pendiente una cita para vernos.

-Fran Escribá (Celta).

-Lo conozco menos. Fui a verlo entrenar cuando estaba en el Villarreal y evidentemente es un gran entrenador también.

-Y Pepe Bordalás (Getafe).

-Es un profesional que a base de trabajo se ha ganado a pulso y muy merecida lo que le está pasando. Un currante, todo lo que tiene es muy merecido.

-Usted es el más joven de los cuatro valenciano.

-Buena señal esa pues. Esto corre mucho. Ojalá tenga el recorrido que han tenido ellos. Son entrenadores dignos de admiración.

-¿Es más difícil mantenerse que llegar?

-No son tantos los entrenadores que tienen la oportunidad de entrar a trabajar en la élite. Son 20 equipos, no hay más, y encima hay algunos que traen extranjeros. Todavía es más complicado.