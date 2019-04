Un valencianista a las órdenes del Levante UD Paco López, durante la rueda de prensa previa al derbi entre el Valencia CF y el Levante UD. / Manuel Molines Paco López intenta llevar con normalidad la situación de Jason quien recalará en el club de Mestalla la próxima temporada LOURDES MARTÍ Sábado, 13 abril 2019, 15:37

Jason Remeseiro llegará mañana a su nueva casa. Oficialmente, Mestalla no será su estadio hasta el próximo 30 de junio, así que a las 21 horas, con el escudo del Levante UD en el pecho se pondrá a disposición de Paco López. Si el entrenador lo considera, dará entrada a un futbolista cuyo fichaje por el Valencia CF ha causado cierto malestar por parte de la grada de Orriols. Sobre todo por el momento en el que saltó la noticia. A la espera de ver cómo le recibe su futura afición, el entrenador del Levante intenta gestionar la peculiar situación: «Le damos absoluta normalidad. Es jugador nuestro hasta que termine la temporada y así lo hemos hecho ver desde que ha surgido este pequeño conflicto, nos va a ayudar hasta el final».

Más noticias del derbi Valencia CF-Levante UD Dos estilos para un derbi: Marcleino-Paco López

Mientras Paco López hablaba de Jason, su futuro entrenador, Marcelino miraba hacia otro lado. Como si la cosa no fuese con él. De hecho, cuando se le cuestionó por él futbolista, el asturiano echó balones fuera: «¿Qué tiene que pasar para que nos haga daño Jason? Que juegue, si no juega ya no hace daño«, ha bromeado.