Dos estilos para un derbi Macelino García Toral y Paco López, en Mestalla. / Manuel Molines Marcelino confía en prolongar el efecto Europa League mientras Paco López afirma que el Levante está capacitado para sumar en Mestalla LOURDES MARTÍ Sábado, 13 abril 2019, 15:20

Marcelino García Toral es un buen anfitrión. Este mediodía, el entrenador del Valencia CF, ha dado la bienvenida a Paco López a Mestalla nada más verlo. «Le agradezco también que esté aquí con nosotros, esto indica la buena relación entre ambos equipos, es muy importante vivir los derbis con esta pasión», dijo el técnico asturiano. El asturiano ya ha vivido tres duelos entre Valencia y Levante UD, el de Silla, se estrena con el banquillo azulgrana en Mestalla. Antes ya lo visitó, fue con el Alcoyano y aquel partido terminó 2-2.

«El Valencia es un equipazo, en esta Liga ha ido de menos a más, tiene una identidad clara. Es muy competitivo, en momentos difíciles ha creído en él, en lo que se trabajaba y lo que se hacía. Cuando las cosas se tuercen es importante tener fe y convicción. Es un rival peligroso porque tiene jugadores de un nivel altísimo, no es casualidad que sea finalista de Copa, esté en Cuartos de Europa League y que pueda luchar en la parte alta de la clasificación», ha comentado Paco López quien afirma que sus chicos confían en poder sumar en casa del vecino: «En el vestuario no hay ninguna duda en nuestro trabajo, de la creencia en la idea, en lo que se hace y el equipo está capacitado para afrontar un gran reto como es venir a Mestalla para jugar contra el Valencia».

No le gusta al técnico de Silla que se compare las situaciones en el deporte con las de la vida: «¿Jugarnos la vida? La vida es otra cosa. Pero te entiendo perfectamente. Pero en fútbol exagerar con la vida... hay que desdramatizar. Tenemos la misma ilusión y confianza que cuando las cosas salían bien. Nuestra intención es ganar y venimos con esa ilusión. Y si ganamos sabemos que podemos sellar el objetivo en casa».

El entrenador del Levante resta importancia al hecho de que vaya a ser su primera vez con el conjunto azulgrana ante el Valencia: «Es un gran reto. A nivel personal no cuenta. Siempre hablo en voz del equipo. Es un gran reto para el club, que nunca ha conseguido la victoria en Mestalla. A la vez es ilusionaste e insisto que hay que hacer las cosas bien y tener mucho acierto. Tratar de que con nuestro trabajo ellos no tengan acierto. Lo afrontamos con muchísimo entusiasmo».

Con la ausencia de Postigo, Vezo y Cabaco volverán al eje de la defensa: «El equipo tiene diferentes alternativas, hemos utilizado varios sistemas y tenemos esa posibilidad. Los jugadores se adaptan a ese cambio. Las señas de identidad no cambian nunca, lo más importante es lo que se transmite en el campo y teniendo la identidad que el equipo queremos que tenga y la intención va a seguir siendo la misma».

Toño vuelve a la convocatoria, una buena noticia para Paco López: «Cada vez está mejor, estamos muy contentos con la evolución. Está entrenando de una forma normal, es uno más y está preparado para entrar en el equipo». Respecto a la renovación de Campaña, ha comentado: «La única noticia que tengo es que está cerca su renovación. Nos alegraríamos muchísimo si se hace al final porque es muy importante y el día que se rubrique lo hablaremos».

«El Levante es un equipo dinámico, rápido, busca la portería contraria con verticalidad. Tenemos que proteger muy bien las espaldas. Morales, Roger, Rochina y Campaña baten líneas rivales. Tenemos que tener un gran acierto defensivo para que ellos no desarrollen su juego. Y en ataque tenemos que ser muy incisivos. Tenemos que intentar provocar situaciones de llegadas, porque además jugamos en nuestro campo y es la forma de ganar. Máximo respeto para el rival, sabemos la dificultad que tuvimos en la ida. Vamos a intentar evitar el ida y vuelta, aunque no es fácil», así ha definido al rival de mañana a las 20.45 horas Marcelino García Toral. El técnico del Valencia, ha hecho referencia a los partidos que tendrá que hacer frente el equipo de aquí a final de temporada: «No tenemos un calendario fácil, derbi tras derbi, con lo que eso conlleva, luego salidas a Sevilla para jugar contra el Betis y al campo del Atlético e inmersos en la Europa League, dónde tenemos muchas expectativas y hemos dado un paso grande. Hemos jugado ya cuatro partidos más que la temporada pasada completa, seguro van a ser 9 más y esperamos que sean 12. Tenemos que pensar en lo inmediato, no mirar más allá y pensar que nos jugamos muchas opciones de seguir luchando por ese cuarto puesto, los partidos de casa son vitales».

Marcelino asegura que no está pendiente del resultado de los demás equipos aunque alcanzar la cuarta plaza no dependa estrictamente del Valencia: «No miro a medio y largo plazo, eso es secundario, si nosotros no ganamos, no sirve de nada, tenemos que ser capaces para desarrollar nuestro máximo nivel competitivo, tenemos que ganar al levante. va a haber enfrentamientos directos, que se jugaran objetivos en muchos partidos, la puntuación y la igualdad en los resultados demuestran que no puedes pensar que un equipo en esta liga es menor, porque te pueden sorprender. Lo que hagan los demás no importa, nosotros es lo importante».