El Valencia viaja a Tarragona con cinco ausencias Guillamón, Cenk, Canós, Dimitrievski y Copete no viajan a disputar el tercer amistoso de pretemporada ante el Olympique de Marsella hoy a las 20:45 horas

Pablo Lara Valencia Martes, 29 de julio 2025, 12:12

El Valencia continúa con su puesta a punto en esta pretemporada. Después de decepcionar en sus dos primeros encuentros en casa —derrota ante el Castellón (1-2) y empate sin goles frente al Leganés, sin registrar ningún tiro a puerta—, los de Corberán buscarán mejorar su imagen a domicilio. Para su tercer examen antes del inicio liguero, hoy a las 20:45 horas frente al Olympique de Marsella, el técnico contará con cinco bajas: Guillamón, Cenk, Canós, Copete y Dimitrievski.

Con la decisión de Corberán de cara al siguiente amistoso, las cosas quedan claras para Guillamón, Cenk y Canós, si no lo estaban ya. Los tres futbolistas no entran en los planes del míster y se quedan en Paterna para continuar ejercitándose mientras el club les busca una salida. El centrocampista y el central ya tienen asumida su situación en el equipo, ya que no han participado en ninguno de los dos amistosos disputados hasta ahora. Ambos siguieron los encuentros desde la grada, e incluso presenciaron los minutos del que ahora se une a ellos: Canós. El extremo valenciano ha sido el último en incorporarse a la lista de descartes de un Corberán que mantiene su línea firme. Resulta curioso, ya que el exjugador del Brentford es, hasta el momento, el único goleador de la pretemporada del Valencia, tras anotar de penalti ante el Castellón. Después de recuperarse de la lesión con la que terminó la pasada campaña, y tras recibir una doble oportunidad por parte del técnico valencianista para ganarse un puesto, el futuro de Canós parece estar lejos de Mestalla.

Copete, el último fichaje del Valencia, no debutará en el Nou Estadi Costa Daurada ante el conjunto francés, participante en la Air Cup. Tras pasar el reconocimiento médico y hacerse oficial su traspaso desde el Mallorca, cerrado ayer por 3,5 millones de euros y con contrato hasta 2029, el defensa central aún no ha podido completar entrenamientos bajo las órdenes de Corberán. Por ello, se unirá a los tres futbolistas mencionados para continuar con su preparación de cara a los próximos amistosos y al inicio de liga el 16 de agosto.

El último en confirmarse como baja es Dimitrievski, que sufre un traumatismo en su hombro izquierdo y comenzará su proceso de recuperación junto al cuerpo médico. El portero macedonio, con su futuro en el aire ante la competencia en la portería con Agirrezabala y Rivero, tendrá que seguir el próximo encuentro desde casa, en el que probablemente participen ambos guardametas. Un contratiempo que podría ser determinante para su continuidad en la plantilla del Valencia de cara a la temporada 2025/26.

Corberán apuesta por la cantera

Para completar la convocatoria, Corberán vuelve a confiar en la cantera, como ya hizo en los encuentros anteriores. En esta ocasión, viajan a Tarragona los siguientes canteranos: Vicente Abril, Aimar Blázquez, Lucas Núñez, Gurendal, Otrosí, Iranzo, Cerdá, Caro, Pablo López y Panach, quienes buscarán seguir sumando minutos e intentar convencer al técnico de Cheste de cara a la próxima temporada.