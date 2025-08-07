Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
César Tárrega homenajea a las víctimas de la dana durante el partido contra el Bertis. afp

El Valencia renueva a César Tárrega hasta 2030

El central de Aldaia renuncia a salario este año para ayudar al club. Sabedor del poco margen de Fair Play, el aumento del nuevo contrato comenzará a partir de 2026 en un escalado al alza

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:34

Ser uno de los capitanes de un equipo no significa tan sólo ponerse un brazalete en los partidos. También lo es ser consciente de la ... realidad del club en cada momento. Otra cosa distinta es la opinión que cada uno pueda tener de ella. En los tres procesos de renovación que el Valencia tiene abiertos durante el verano, una de las variables complicadas de encajar era computar esos aumentos desde la temporada 25-26, algo que como es lógico baja el límite salarial, con una operación entrada donde de momento ya han llegado cinco refuerzos. La primera de esas ampliaciones, la de César Tárrega hasta 2030, ya está cerrada y sólo hace falta que se haga oficial el anuncio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  2. 2 Un hospital valenciano, entre los 25 mejores de España según Forbes
  3. 3 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  4. 4 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  5. 5

    Los siete restaurantes con terraza más valorados de la Comunitat
  6. 6 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  7. 7

    La ex de un presunto pedófilo: «He vivido durante años con un monstruo y yo era su tapadera»
  8. 8 Dos menores atendidas por un incendio en una vivienda en Portsaplaya
  9. 9

    «La dana no nos mató porque cambiamos el horario del bar»
  10. 10

    Indignación en las autoescuelas valencianas: «Es imposible sacarse el carnet»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia renueva a César Tárrega hasta 2030

El Valencia renueva a César Tárrega hasta 2030