El ex del Valencia relegado de los banquillos de Argentina tras una amarga derrota Fernando Gago, ahora como entrenador profesional, vivió la destitución con Boca Juniors después de los últimos fracasos deportivos

Eric Martín Valencia Martes, 29 de abril 2025, 16:41

El fútbol es muy pasional y hay países donde especialmente estas pasiones se ensalzan hasta límites insospechados. Argentina es uno de esos lugares. Hasta la fecha, el exvalencianista Fernando Gago ostentaba el banquillo de uno de los grandes de la competición doméstica como es Boca Juniors. Sin embargo, tras la derrota en el Superclásico, le costó su puesto.

No está siendo la mejor época para los 'xeneize'. La última jornada disputada frente a River Plate lo demuestra, al menos en lo que a estabilidad deportiva se refiere, repleta de altibajos. Otra derrota por 2-1 contra su máximo rival y la frustración por no haber dado la talla se puso de manifiesto. A pesar de contar en sus filas con Edinson Cavani, que precisamente desembarcó en Buenos Aires tras su paso por Mestalla, no están encontrando las mejores sensaciones sobre el verde.

Por ello y tras no tener ni siquiera la opción de disputar la Copa Libertadores al caer eliminados en la fase previa, Juan Román Riquelme no se ha quedado cruzado de brazos y ha tomado la primera decisión drástica: la destitución de Gago.

El antiguo mediocentro, ahora enrolado en el mundo de los banquillos, tampoco ha sabido levantar a Boca Juniors en sus horas bajas. Sus previos avances prometedores con Aldosivi, Racing de Avellaneda o el Chivas mexicano invitaban a que, sumado a su sentimiento por el club, pudiera dejar un recuerdo imborrable con los de la capital.

Pese a sus buenas intenciones, el también ex del Valencia CF, donde militó durante la temporada 2012-13 ha sido despedido de forma fulminante. Ahora, pese a mantener a Boca Juniors en el liderato de su grupo en la primera fase de la liga, se demuestra que hay derrotas y partidos que pesan y Gago ha pagado los daños colaterales.