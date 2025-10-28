El Valencia recuerda a Ochotorena antes de su partido de Copa Antes de iniciar el partido, el conjunto de Mestalla y el Maracena guardaron un minuto de silencio en recuerdo de la leyenda blanquinegra

Días tristes en el valencianismo y también en el fútbol nacional. En la mañana del lunes, se comunicó el fallecimiento de José Manuel Ochotorena. Con sólo 64 años, la leyenda del club blanquinegro en diferentes etapas, primero como guardameta siendo incluso trofeo Zamora, y también como entrenador de porteros, en dos ciclos diferentes. Primero, nada más colgar los guantes. Después, en 2007, previo paso por el Liverpool y la selección española.

Referente a también a nivel nacional, formó parte de los éxitos de las dos Eurocopas seguidas y el Mundial, el planeta fútbol le ha despedido esta mañana en la ciudad que acogió a este vasco nacido un 16 de enero de 1961 en Hernani pero que encontró en Valencia su hogar.

Huella indeleble la que ha dejado Ochotorena allá por donde ha pasado, más allá de su calidad, todas las personas que han compartido parte de su vida con él destacan su bondad. Como entrenador de porteros, muchos han sido los guardametas que han destacado su capacidad de levantarlos cuando caían y de frenarlos cuando parecía que se les despegaban un poquito los pies del suelo.

Horas después de su último adiós, aunque siempre estará presente, el Valencia ha jugado su partido de Copa. Antes de empezar el choque frente al Maracena en el Nuevo Los Cármenes de Granada, se ha guardado un sentido minuto de silencio.