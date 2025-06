El Valencia presume de Academia: 28 internacionales

Juan Carlos Valldecabres Valencia Miércoles, 25 de junio 2025, 18:58 Comenta Compartir

El Valencia no está para presumir de nada. Por desgracia, lleva tiempo así. El simple hecho de que durante los últimos seis años los aficionados blanquinegros que quieran ver competición europea solo puedan hacerlo enchufando la televisión es un claro síntoma de que en el club no se están haciendo nada bien las cosas. Pero eso no quita para que en algún momento, en época de hambruna total, el Valencia trate al menos de sacar pecho de algo. Y eso, curiosamente, pasa por mirar hacia abajo con perspectiva de futuro. Cuanto más jugadores de la Academia estén en la primera línea de fuego, más posibilidades hay de aprovecharlos, deportivamente hablando, y también de hacer caja. Unos miran se centran en el primer aspecto. En Singapur, en cambio, se prefiere siempre mirar por la segunda versión y si no, sólo hay que recordar los casos de Ferran Torres y Carlos Soler, por ejemplo. Justo ahora que tanto se habla de que principalmente Mosquera y Javi Guerra -otros dos internacionales sub-21- están con la maleta hecha por si acaso sin saber en líneas generales qué proyecto de plantilla va a poder manejar Corberán (tampoco nadie del club hizo balance de la temporada acabada), el Valencia saca lustre a una cifra de récord: el número de internacionales de la Academia que esta temporada han participado en algún partido de la selección, ya sea la española o de su país de origen. La cifra se dispara hasta los 28, entre chicos y chicas.

Esta noche (20 horas), precisamente, juega ante Países Bajos la final del Campeonato de Europa sub-19 Raúl Jiménez, el guardameta sobre el que el Valencia tiene depositadas muchas esperanzas de futuro. Con Gayà perdiéndose las últimas convocatorias de la absoluta y con la sub-21 eliminada de manera precipitada, queda la esperanza de que la sub-19 pueda alzarse esta noche con el título de campeona, con el añadido extra de que sea Raúl Jiménez el que levante el trofeo como capitán del equipo. Raúl ya vivió el año pasado ese momento, porque también fue partícipe del Europeo.

Raúl es el guardameta del juvenil de División de Honor, uno de los tres equipos de la cantera que han conquistado la Liga (en fútbol-8 han sido diez de los trece equipos que hay). Este año lo han hecho el juvenil A, el juvenil B y el cadete A, los tres principales exponentes de lo que se cuece por Paterna.

Desde luego, nadie duda de que el trabajo de los últimos años está dando sus frutos. El hecho de que a Lim le diera por estrangular al primer equipo provocó que se tuviera que forzar la presencia de los chavales. A Baraja le tocó manejar esta situación de crisis y coincidió con que los jóvenes dieron el nivel, más aún incluso del que se esperaba. Que hayan estado en la sub-21 Mosquera, César Tárrega, Javi Guerra y Diego López es precisamente un fiel reflejo de esta coyuntura de club necesitado. La paciencia que habitualmente se necesita para obtener lo mejor de la cantera se convirtió en urgencia.

¿Qué factores influyen en que ahora se haya disparado esa cifra de internacionales? Son varios. Uno de ellos es lógicamente la buena labor de los captadores de promesas y otro el buen trabajo que se hace por parte de los entrenadores en la Academia. Pero también influye el hecho de que se haya ampliado el mercado más allá de las fronteras propias en la búsqueda de jóvenes valores; que ahora haya más convocatorias; que se haya creado también la categoría sub-14 (tanto en chicos como en chicas) y que la estructura del Femenino se haya integrado en el organigrama de la propia Academia.

La lista es larga. Desde un niño de catorce años (Ricar Pérez) hasta Otorbi (sub-18), que ya debutó en partido oficial con el primer equipo en la Copa del Rey ante el Cartagena, superando de esta manera en precocidad a Diego Ribera, quien se había estrenado en la Liga como valencianista con solo 16 años y 359 días. Otorbi, por su parte, lo hizo con 16 años y 306 días.

Lista de internacionales:

1. Ricar Pérez (España) sub-14

2. Iván Valero (España) sub-15

3. Anas El Magouri (Marruecos) sub-15

4. Hugo Giner (España) sub-16

5. Iker Herrera (España) sub-16

6. Diego Piqueras (España) sub-16

7. Marc Martínez (España) sub-16

8. Jerry Ikechukwu (España) sub-16

9. Santi del Río (Canadá) sub-16

10. Jaume Durà (España) sub-17

11. D. Taucas (Lituania) sub-17/-19

12. Ismail El Aoud (Marruecos) sub-17

13. Carlos Alós (España) sub-18

14. Rubén Muñoz (España) sub-18

15. David Otorbi (España) sub-18

16. Alin Gabriel Gera (Rumania) sub-18

17. Raúl Jiménez (España) sub-19

18. Pablo López (España) sub-19

19. Aimar Blázquez (España) sub-19

20. Vicent Abril (España) sub-20

21. Warren Madrigal (C. Rica) Absoluta

22. P. Mockute (Lituania) sub-15/-17

23. Candela Gálvez (España) sub-16

24. Candela López (España) sub-16

25. Olivia Pethe (Hungría) sub-16/-17

26. Daniela Hellín (España) sub-17

27. Laia Alepuz (España) sub-17

28. Emma Tovar (Filipinas) Absoluta