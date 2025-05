Mestalla y Torrent comparten sueño

Llega el momento de la verdad. El esfuerzo es de toda una temporada concentrado en un partido. Cualquiera puede quedar dentro o fuera del sueño ... del play-off de ascenso a Primera RFEF. Y dos equipos de la Comunitat estarán este domingo (ambos juegan a las 12 horas) en la pomada para poder conseguirlo. Una victoria en el Puchades contra el Sabadell (cuarto clasificado) certificaría el play-off para el Valencia Mestalla (quinto, con 53 puntos). En la primera vuelta el duelo entre ambos conjuntos terminó con empate: 1-1. Por detrás está un invitado inesperado, el Torrent CF (sexto, con 52), que recibe al Sant Andreu (segundo).

«Queremos salir a ganar el partido, a no mirar a qué pasa en otro lado. Lo que estoy viendo me da mucha tranquilidad, porque veo al equipo muy motivado, con mucha ilusión. Dependemos de nosotros mismos, de hacer nuestro trabajo bien, conseguir el objetivo y ya veremos qué pasa en los demás partidos», afirma Angulo.

El aspecto fuerte del equipo es que no destaca por las individualidades. Da igual el jugador que salga. Todos están enchufados. Prueba de ello son los constantes cambios en la portería entre Vicent Abril y Nil Ruiz, dos guarametas que ya han ido convocados con el primer equipo. Esto es algo que les ha llevado a estar donde están actualmente, pese a que han tenido muchos altibajos a lo largo de la temporada.

Un visitante inesperado en esta lucha de intereses por subir de categoría ha sido el Torrent CF. Ni ellos mismos se creen la posición en la que están actualmente y esas opciones que se le han presentado. Con la permanencia más que sellada desde hace bastantes semanas, que era su objetivo a principio de temporada. «En cuanto a expectativas, el objetivo de la temporada era la permanencia, que se consiguió matemáticamente hace ya semanas de forma holgada.

Y estamos a esta victoria del play-off, que tampoco era ni un sueño a comienzo de temporada o en invierno», afirman desde el club. Todo esto es posible debido al cambio en los banquillos, ya que desde la llegada de Xavi Giménez al Torrent CF, la evolución ha sido ascendente. Tanto es así que es el segundo mejor equipo de la categoría en esta vuelta. «Somos ambiciosos y no nos conformamos. Sabemos que pelear por el play-off es un reto enorme, pero nos vamos a dejar la vida y competir al doscientos por ciento. Es una oportunidad que no queremos dejar pasar y más aún la posibilidad de vivirlo en casa con nuestra gente», afirma Giménez.

No lo tendrán nada fácil, ya que reciben Sant Andreu. Lo bueno es que llegan sin ninguna baja y con todos los jugadores disponibles. Pero esta ilusión tan desmedida puede conllevar un problema, y es que, en caso de que se clasificasen, dieran la machada y ascendieran finalmente de categoría, hay una normativa que implica que todos los campos tienen que ser de césped natural, cosa que el Torrent CF actualmente no cumple. Ahí se deberían estudiar las opciones, con la posibilidad incluso de hacer un esfuerzo económico para cambiarlo. Tendrían hasta enero. Aun así, no descartan el objetivo. «El tema del césped… habría que verlo», comentan desde el club.