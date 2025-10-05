El Valencia y el Levante conocerán este lunes sus rivales de Copa Diez equipos procedentes de categorías autonómicas se medirán a conjuntos de Primera manteniendo unos criterios de proximidad

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 5 de octubre 2025, 14:44

Pistoletazo de salida para una nueva edición de la Copa del Rey. El Valencia, el Levante, el Villarreal y el Elche conocerán esta tarde sus rivales de la primera eliminatoria de la competición, cuyo sorteo se celebrará a partir de las 13 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí se reunirán representantes de equipos de las categorías más diversas. Y es que diez conjuntos procedentes de divisiones autonómicas quedarán emparejados con clubes de Primera.

En la 122º edición de la Copa del Rey, intervienen 116 clubes: los que compitieron la temporada pasada en Primera División, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación (excluyendo filiales y dependientes), además de los cuatro semifinalistas de la Copa Federación de la actual campaña y diez de los veinte de categoría territorial provenientes de la eliminatoria previa. Eso sí, los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club) quedan exentos de esta ronda, de la que forman parte 112 equipos.

Este sábado llegaron a su final las rondas previas protagonizadas por equipos de categorías autonómicas. El Manises CF acarició la gloria, pero finalmente no pudo certificar su clasificación ante la UD Los Garres. El equipo dirigido por Miki Regalado, que milita en la Lliga Comunitat, llegaba al encuentro de vuelta con la ventaja de 2-0 obtenida en la ida, pero sufrió una dura remontada al caer por 4-0 disputado en Murcia. La eliminatoria se resolvió en la prórroga.

De esta forma, los diez equipos que han alcanzado el éxtasis metiéndose en la primera eliminatoria son Los Garres, el Puerto de Vega, el Getxo, el Sant Jordi, el Atlètic Sant Just, el Atlético Palma del Río, el Negreira, Los Yuncos, el Maracena y el Inter de Valdemoro.

Este lunes, a la hora de extraer los cruces, imperarán unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición copera. Esta medida supone dividir el territorio español en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

El Valencia, el Levante, el Villarreal y el Elche quedan enmarcados en nel Grupo 3 según el condicionante de proximidad. Lo hacen juntos a otros dos equipos de Primera: el Betis y el Sevilla. También figuran siete de Segunda División (Castellón, Almería, Granada, Cádiz, Córdoba, Málaga y Ceuta), cinco de Primera Federación (Eldense, Cartagena, Murcia, Antequera, Juventud de Torremolinos), ocho de Segunda Federación (Torrent, La Unión Atlético, UCAM Murcia, Atlético Antoniano, Estepona, Puente Genil, Lorca y Jaén), tres de Tercera Federación (Roda, Ciudad de Lucena y Cieza), dos semifinales de la Copa Federación (Orihuela y Toledo) y tres conjuntos procedentes de la eliminatoria previa (Los Garres, el Maracena y el Atlético Palma del Río).

Además de la proximidad, el otro criterio que se aplicará en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose eliminatorias a partido único en las que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local.