El Valencia lanza «Tapones por el deporte«, un proyecto pionero en el ámbito deportivo

El Ayuntamiento de Valencia, a través de Valencia Innovation Capital, el Valencia Club de Fútbol, El Instituto Tecnológico del Plástico, y la Fundación Deportiva Municipal ... han presentado este jueves en rueda de prensa el proyecto «Tapones por el deporte». Una iniciativa innovadora que promueve la economía circular mediante la revalorización de residuos generados en el ámbito deportivo.

Es un proyecto piloto, coordinado por Valencia Innovation Capital, que ya se está desarrollando y que lo hará hasta finales de 2026 -un año y medio-, y que se centra en la recolección de tapones de botellas en el estadio del Campo de Mestalla, con el objetivo de transformarlos en nuevos productos útiles para el deporte y el ocio, como asientos y redes para mesas de ping pong. Estos elementos se destinarán a la renovación de instalaciones deportivas municipales afectadas por la dana, en las pedanías de Horno de Alcedo, Castellar-Oliveral y La Torre.

El proyecto persigue tres grandes metas: explorar el potencial de la economía circular en eventos deportivos, demostrando cómo los residuos plásticos pueden transformarse en productos de valor añadido a través de su reciclaje; el fomento de la concienciación ciudadana sobre la sostenibilidad y la gestión responsable de los residuos; y generar un impacto social positivo, destinando los beneficios a la mejora de las instalaciones deportivas municipales de las zonas afectadas por la dana.

Durante la presentación, la concejala de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet ha destacado que el proyecto es un ejemplo de cómo Valencia puede liderar proyectos que combinan sostenibilidad, innovación y solidaridad. «Además, integramos la participación ciudadana y el compromiso social en la gestión de los recursos. La ciudad valenciana avanza hacia un modelo de ciudad más responsable, donde el deporte se convierte en una colaboración público-privada en acción».

El Valencia ha mostrado la satisfacción por formar parte de esta iniciativa. «El Campo de Mestalla es un punto de encuentro de miles de personas cada semana y queremos aprovechar esa energía colectiva para impulsar un cambio positivo. Con 'Tapones por el Deporte', la afición valencianista se convierte en protagonista de un proyecto que une deporte, sostenibilidad y compromiso social», ha señalado el director de Infraestructura y Operaciones, Christian Schneider.

Por su parte, El Instituto Tecnológico de Plástico, responsable del proceso técnico de transformación del plástico, ha destacado la importancia de la innovación en este proyecto. «Gracias a la innovación en reciclado de plásticos, conseguimos que un residuo como un tapón se convierta en una materia prima de alto valor, lista para ser transformada en productos que mejoran nuestras ciudades. Ofrecer a las empresas de transformación de plástico la posibilidad de material reciclado en sus productos sin perder calidad y cumpliendo con normativas cada vez más exigentes, es una oportunidad real de crecimiento para el tejido industrial. El reciclado se convierte así en una estrategia de futuro que une sostenibilidad e innovación, generando valor para la industria, para el medio ambiente y para la sociedad« ha afirmado Adrián Morales, investigador líder en Reciclado Mecánico en la empresa.

Por último, la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, ha subrayado el componente social de la iniciativa: «Cada tapón recogido en el Campo de Mestalla se transformará en una mejora tangible para los barrios que sufrieron las consecuencias de la dana. Es un proyecto que une a la ciudadanía a través del deporte, la responsabilidad y la esperanza».

El proyecto incluye una campaña de comunicación y sensibilización dirigida, por un lado, a los y las aficionadas que asisten a Mestalla, con el objetivo de informales y animarles a la recogida de tapones durante los partidos; y por otro, al público general, con el fin de difundir los avances del proyecto a lo largo de todas sus etapas.