Proyecto «Tapones por el deporte». LP

El Valencia lanza «Tapones por el deporte«, un proyecto pionero en el ámbito deportivo

El proyecto transforma los tapones de botellas recogidos durante los partidos en Mestalla, destinados a las instalaciones deportivas afectadas por la dana

Claudia García Paredes

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:08

El Ayuntamiento de Valencia, a través de Valencia Innovation Capital, el Valencia Club de Fútbol, El Instituto Tecnológico del Plástico, y la Fundación Deportiva Municipal ... han presentado este jueves en rueda de prensa el proyecto «Tapones por el deporte». Una iniciativa innovadora que promueve la economía circular mediante la revalorización de residuos generados en el ámbito deportivo.

