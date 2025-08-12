Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maximiano en un encuentro con el Almería. IMAGO IMAGES

El Valencia se fija en Maximiano

El guardameta portugués se posiciona como el principal objetivo bajo palos si sale Dimitrievski

Pablo Lara

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 14:51

El portugués Luis Maximiano se aleja cada vez más del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Su temporada pasada estuvo marcada por altibajos: comenzó siendo importante para el equipo, pero en el tramo decisivo, durante la lucha por el play-off, Rubi apostó por Fernando. Esta decisión no agradó al exguardameta del Granada, que lleva todo el verano buscando destino. Tras sonar para el Levante, el Valencia parece el club más interesado en su fichaje. El problema es que todo depende de Dimitrievski: si el internacional macedonio no encuentra nuevo equipo, la portería del Valencia no se moverá en este mercado.

La portería del Valencia sigue sin estar definida. Aunque todo apunta a que Julen Agirrezabala será el titular, el segundo guardameta no termina de convencer a Corberán. Dimitrievski, con escaso protagonismo en la pretemporada, busca una salida, mientras que Rivero ocuparía el puesto de suplente. Si el macedonio se marcha, la situación quedaría prácticamente resuelta, a priori, ya que el club renovó recientemente a Vicent Abril, portero del filial que trabaja de forma habitual con el primer equipo. No obstante, desde Almería apuntan a que Luis Maximiano sería el elegido para cubrir la vacante que dejaría Dimitrievski, según informa La Voz de Almería.

Mientras se desbloquea la salida del macedonio, Gourlay y la directiva se han puesto manos a la obra con el portero del Almería. Aunque no hay nada cerrado, las negociaciones ya han comenzado y Corona insiste, contactando de forma continua con el portugués. El guardameta llegó la pasada temporada al sur de España procedente de la Lazio por unos 8 millones de euros. Un año después, el club de la Liga Hypermotion busca recuperar la inversión, pero el Valencia no está dispuesto a pagar y apuesta por una cesión con opción de compra obligatoria por el meta de 1,90 m. Con el arquero entrenando al margen de sus compañeros, la cuenta atrás del mercado marcará las negociaciones entre clubes, siempre supeditadas a la salida de Dimitrievski.

