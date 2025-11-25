Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julen Agirrezabala regalándole una camiseta y unos guantes a Juanma Civera Valencia CF

El Valencia CF tiene un detalle con Juanma Civera tras su retiro del fútbol

El equipo ha programado un encuentro entre el chico y la plantilla del primer equipo tras saberse que el joven guardameta de su academia se despide de este deporte debido a una dolencia cardiaca genética

Adrián Cambra

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

Hace un mes, se daba a conocer la triste noticia de que Juanma Civera, portero de la cantera valencianista durante 7 años, decía adiós al ... fútbol debido a una dolencia cardíaca genética. Aunque en su momento ya se hicieron homenajes en Mestalla en honor al chico y Juanma pudo presenciar en primera persona un derbi de la Comunitat como fue el Valencia-Villarreal desde el palco, los jugadores del primer equipo han sido los que han querido estar presente esta vez.

