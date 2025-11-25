El Valencia CF tiene un detalle con Juanma Civera tras su retiro del fútbol

Hace un mes, se daba a conocer la triste noticia de que Juanma Civera, portero de la cantera valencianista durante 7 años, decía adiós al ... fútbol debido a una dolencia cardíaca genética. Aunque en su momento ya se hicieron homenajes en Mestalla en honor al chico y Juanma pudo presenciar en primera persona un derbi de la Comunitat como fue el Valencia-Villarreal desde el palco, los jugadores del primer equipo han sido los que han querido estar presente esta vez.

La jornada ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva del club, donde el joven portero ha sido invitado a un encuentro con la plantilla y Carlos Corberán; y allí Julen Agirrezabala, actualmente el meta ché, le ha regalado una camiseta y unos guantes de portero. Civera se ha mostrado muy agradecido con este regalo: «Ha sido una gran experiencia ver el entrenamiento del primer equipo y haber estado hablando con ellos y sobre todo el detallazo de Julen, que lo voy a tener marcado para siempre».

Aunque se haya retirado del deporte que tanto ama, la vinculación de Juanma Civera con el fútbol no concluye aquí: «Me toca dejar el fútbol como futbolista, pero se me abren muchas puertas como entrenador o entrenador de porteros». Juanma concluía su visita con la siguiente reflexión: «Disfruta de lo que tienes porque nunca sabes cuando se puede acabar».