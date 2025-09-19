LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia Javier Tebas vuelve a defender la gestión del propietario de Meriton, indicando que no cree que «tenga en la cabeza vender el club a corto plazo» y la entidad de Mestalla aumenta su límite salarial de plantilla en 17 de millones con respecto a septiembre de 2024 por los futuros ingresos del terciario del nuevo estadio y se sitúa en 91,24 millones

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:59

Ya se conoce el fair financiero del Valencia para la temporada 2025-2026, y ha aumentado considerablemente. Pasa de 74,6 millones en septiembre de 2024 a los 91,2 actuales. Por tanto, el límite salarial de la plantilla crece en 18 millones. ¿Y a qué se ha debido este incremento, porque el equipo sigue sin ingresos extraordinarios basadas en su fútbol, ya que sigue fuera de Europa? Pues ha sido el cemento. La venta del terciario anexo del coliseo de Cortes Valencianas, que traspasó a Atitlan por 30 millones de euros, ha servido para ampliar su margen de Fair Play financiero. Es decir, ha utilizado compromisos adquiridos de cobro por la zona comercial. LaLiga aceptó este mecanismo para que el club pudiera disfrutar de un mayor margen salarial y poder dar luz verde a distintas operaciones deportivas durante el mercado estival.

Este incremento, por cierto, se ha producido con varios matices que ha revelado Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, durante la presentación de la actualización de los límites salariales de los equipos de Primera y Segunda este viernes en Madrid: «No es una palanca porque no ha sido aceptado por LaLiga. Lo que presentó el Valencia es algo que ha dicho que va a ocurrir y si no ocurre Peter Lim lo avala con su patrimonio personal. Ha garantizado con un aval personal una operación que no se ha dado el ok por parte de LaLiga porque no reúne los requisitos para hacerlo. Se ha incrementado no por la operación sino por el aval». Es decir, que la operación de la venta del terciario (que está supeditada a la conclusión de la obra del nuevo Mestalla) no tiene por sí garantías para LaLiga. Una forma sutil de no fiarse de que Lim vaya a terminar el estadio. Es por ello, que tuvo que avalar de forma personal la operación para que fuera aceptada y ayudara a incrementar el Fair Play del Valencia en casi 18 millones. «Son mecanismos de garantías, cuando alguien pide un incremento del límite que supera que supera el 5% de la cifra de negocio para que LaLiga le incremente ese dinero tiene que garantizar. El máximo accionista ha garantizado con avales personales entre 30 y 35 millones para 16», razonó Javier Gómez que, después, puso el ejemplo de la reestructuración de la deuda del club con la entrada de Goldam Sachs como el camino a seguir por clubes con una deuda similar a la del Valencia: «Que venga un banco como Goldman Sachs y traiga financiación a clubes como Betis, Sevilla y Valencia, que están en el segundo escalón, entre 15 y 25 años con cargo al balance del club es decir a la propia credibilidad del clubes un paso de gigante. Usted tiene unas deudas, unas parcelas por vender cuando termine el estadio no tiene prisa para que le ahoguen las deudas, estructuramos su balance y nos fiamos de usted. Hace tres años era impensable que un club tuviera una financiación al tipo de interés para 15 años que ha firmado el Valencia. Lo que ha hecho el Valencia con la reestructuración es lo que todo el mundo le pediría a los Reyes. Pedir un préstamo no aumenta la deuda neta. Lo último que le queda es terminar el estadio y con el potencial que hay en la ciudad de Valencia mejorará su cuenta de resultados para pagar la deuda».

Por otro lado, Javier Tebas volvió a incidir, como ya ocurrió el pasado año, en que no ve ningún movimiento que le permita pensar que Peter Lim vaya a vender el Valencia: «No conozco un propietario de un club que diga que nunca va a ver el club. Peter Lim tiene un proyecto de idea de largo plazo y las incorporaciones que han hecho en su estructura directiva va en ese sentido. Puede pasar o no pero no lo veo a corto plazo. No hablo todos los días con ellos. Estando su hijo ahora no creo que Peter Lim tenga en la cabeza vender el Valencia a corto plazo. Enviar a su hijo es un síntoma de que está vinculado con el club y cada vez más».

Por supuesto, tanto Real Madrid como Barcelona lideran la tabla. El club de Florentino Pérez tiene un Fair Play financiero de 761 millones, mientras los culés se quedan en 351, seguido muy de cerca por el Atlético de Madrid, con 326 millones de límite salarial. Entre los clubes destacados está el Villarreal de Liga de Campeones, que se sitúa en 173 millones. Por su parte, el Levante, recién ascendido, está en 35 millones.