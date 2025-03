Umar Sadiq, con fiebre, duda para el partido contra el Mallorca

El Valencia sigue preparando en la Ciudad Deportiva de Paterna el próximo e importantísimo partido que disputará este domingo ante el Mallorca en Mestalla (18: ... 30 horas). Con la reincorporación al grupo de Hugo Duro, que ha dejado atrás ya sus problemas musculares durante el parón de las selecciones, Carlos Corberán cuenta con prácticamente toda la plantilla al completo, excepto a Iván Jaime, que estará de baja un par de semanas más, y el lesionado de larga duración Thierry Rendall.

No obstante, en el entrenamiento de este viernes, hubo una ausencia notoria que ha hecho saltar las alarmas en el valencianismo. Y es que Umar Sadiq no se ejercitó con el resto de sus compañeros, y tal y como confirmó el club, el motivo fue un proceso viral que le ha impedido encontrarse en plenas condiciones. El delantero nigeriano, tras regresar de una semana con su selección en la que no disputó ni un minuto en dos partidos internacionales, es por tanto duda para el partido ante el Mallorca.

Eso sí, el hecho de que el encuentro se dispute el domingo da luz a la esperanza, ya que tal y como confirmó el propio Corberán en rueda de prensa, desde el Valencia confían en que Sadiq esté recuperado del virus en las próximas horas y pueda unirse a la convocatoria. «Se encontraba con fiebre y no ha podido entrenar, pero lo normal es que mañana entrene con el equipo y esté disponible», dijo el técnico blanquinegro, que deja la puerta abierta para que el nigeriano pueda jugar ante el Mallorca.