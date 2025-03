Corberán confirma que Hugo Duro estará listo para jugar contra el Mallorca

Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana ante el Mallorca, ... que se disputará en Mestalla este domingo a partir de las 18:30 horas. El técnico blanquinegro habló de cómo se ha trabajado durante el parón de las selecciones, y repasó la enfermería con nombres propios como Iván Jaime, Hugo Duro o Umar Sadiq, entre otros temas de actualidad.

La vuelta de Hugo Duro

«Hugo Duro ha estado entrenando en este espacio de tiempo con el equipo, lo que es una noticia positiva. Si entrena mañana, no hay nada que indique no pueda entrar en la convocatoria y será un jugador más para tomar la decisión».

Cómo han vuelto los internacionales, especialmente Umar Sadiq

«Los internacionales han vuelto todos bien, en diferentes días y horarios, y el único que no ha vuelto en las condiciones normales porque hoy se encontraba con fiebre ha sido Umar Sadiq, que no ha podido entrenar, pero lo normal es que mañana entrene con el equipo y esté disponible».

Sin ganar al Mallorca desde la 2019-20

«El equipo tiene muchas ganas de volver a competir y creo que con el día de hoy son 20 días que no hemos competido en Mestalla y tenemos ganas de volver a encontrarnos con la afición, para luchar y avanzar hacia el objetivo. Lo que pasara en años anteriores es una motivación más para dar el máximo. He visto la plantilla durante este parón internacional con muchas ganas y empleándose al máximo».

Cómo se trabaja sin ocho internacionales

«Trabajando muchísimo con los jugadores que están aquí. El nivel de entrega ha sido muy bueno y estoy muy contento con ellos».

El Valencia, ¿favorito para la salvación?

«Carlos Corberán, la plantilla y todo el Valencia somos conscientes de todo el trabajo que nos hace falta para conseguir el objetivo. Lo que veo es un gran compromiso de todos, y somos muy conscientes de lo mucho que tenemos que trabajar y de lo mucho que tenemos por delante».

Hugo Duro y Umar Sadiq, ¿juntos de inicio?

«No descarto ninguna opción, tenemos en esta mención a los delanteros del equipo, ha faltado Rafa Mir y contamos con tres delanteros en los que confío mucho, que trabajan cada día para lograr su mejor versión y ahora entramos en una fase en la que necesitamos lo mejor de todos los jugadores que tenemos. De esos dos que hablas puede jugar cualquiera de ellos, pueden empezar juntos o pueden acabar juntos. Yo me focalizo en cómo planteo el siguiente partido, siendo consciente que una cosa es cómo lo empiezas y otra cómo lo acabas. Estoy contento con el hecho de tener los tres delanteros que tenemos. Y pueden jugar en solitario y también pueden jugar de forma conjunta porque según el contexto del partido pueden hacerlo».

La dosificación de Mouctar Diakhaby

«Cuando un jugador va con su selección está en completa disposición de las decisiones que toma su seleccionador. En función de la carga que acumulan, el último partido y el viaje, tenemos el deber y la obligación de manejar esos datos para conseguir que el jugador esté en las mejores condiciones posibles con nosotros».

¿Juntar los parones internacionales todos en uno?

«La reflexión que haces no me la he planteado, creo que tenemos la necesidad de adaptarnos al calendario, que conlleva también momentos de parón por competiciones internacionales, y tenemos que buscar nuestra exigencia competitiva en ello. No he pensado si sería mejor juntarlos o no, hay unos compromisos internacionales y luego los de los clubes, que son los que nos importan y que tratamos de gestionar para conseguir nuestros objetivos».

¿Ficharía a Umar Sadiq?

«Entiendo y respeto los debates, yo me siento afortunado de tenerlo en mi equipo, al igual que me siento afortunado de tener el amplio grupo de jugadores que tengo a mi disposición. Espero que Umar Sadiq se recupere a tiempo para el Mallorca porque nunca gusta perder a uno de mis futbolistas».

Importancia de Rafa Mir

«Más opciones que nunca o tantas como siempre, porque cuando un jugador te demuestra su ambición por ayudar el equipo tiene opciones. Luego uno tiene que tomar decisiones y lo que requiere el partido, que no siempre es que un jugador salga a jugar. Yo me he quedado muy satisfecho con el trabajo de los jugadores que se han quedado aquí, como Rafa Mir, como Yarek, como Jesús Vázquez, como Pepelu o Enzo. Su esfuerzo y dedicación me ha gustado, y ese esfuerzo por seguir mejorando para hacernos competitivos».

Sobre el nivel del Mallorca

«Es un hecho que está haciendo una gran temporada, luchando por Europa, y habla del gran trabajo que ha hecho ese club, ese entrenador y esa plantilla. Tienen recursos para estar en esa posición, y eso solo puede activar nuestro nivel de activación. Somos conscientes que para conseguir el resultado deseado tiene que ser el máximo. Sabemos que es un partido que lo tenemos que competir de principio a fin, de alerta continua, porque el rival lo exige».

Qué preocupa del Mallorca

«Es un equipo que tiene recursos en cuanto a plantilla, y por eso están en el lugar clasificatorio en el que están. No puedo decir nada en concreto porque en general manejan el juego directo y el asociativo, la salida del balón del portero la presionan hombre a hombre, y tienen mucha solidaridad defensiva. Es un equipo completo y tenemos que hacer un partido completo. Desde el inicio tiene que entrar nuestro equipo activado para hacer un partido con dominio y conseguir el resultado deseado».

¿Condicionan los pocos entrenamientos de los internacionales?

«Si fuera mi primera semana como entrenador del Valencia te diría que sí, pero ahora ya no. El jugador de élite tiene el hábito de competir cada tres días. La élite exige que juegas un sábado y luego juegas miércoles y otro sábado. El jugador tiene que aprender a olvidarse del pasado, incorporar las cosas buenas que han hecho en este parón internacional, y centrarse muy pronto en el partido que tienen por delante. Un profesional tiene que saber gestionar esto de forma muy rápida y preparar un partido con una parte vista y otra entrenada».

Sobre Jagoba Arrasate

«Tengo un grandísimo respeto por el trabajo que ha hecho con el Mallorca y también a su trayectoria, en Osasuna hizo un trabajo fantástico, y está demostrando su nivel. En Inglaterra jugamos un amistoso contra el Mallorca y era una fase muy inicial, y ahora las circunstancias son distintas, y ha desarrollado un trabajo que convierte al Mallorca en un equipo muy estable».