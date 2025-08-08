Ugrinic ya está en Valencia

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 14:59 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

El Valencia ya tiene a Filip Ugrinic en la ciudad. El futbolista ha aterrizado este viernes al mediodía en Manises, tras llegar a un acuerdo con el Young Boys para el fichaje del internacional suizo por una cantidad que roza los 4 millones brutos más uno más en variables, lo que dejaría la operación en 5 a final de la primera de las cuatro temporadas que firmará el jugador, que tendrá contrato hasta junio de 2029.

«Muy contento de estar aquí. Tengo ganas de empezar a trabajar. No tuve dudas, el Valencia es un gran club, con historia, además de una buena ciudad, fue una decisión fácil», dijo el suizo en sus primeras palabras nada más aterrizar en Valencia.

El centrocampista pasará en las próximas horas el rutinario reconocimiento médico y firmará su contrato, momento en el que el club podrá hacer oficial el fichaje. Cabe recordar que Ugrinic no jugó este miércoles ante el Basilea en la tercera jornada de la Super League suiza por precaución, con los dos clubes cerrando los detalles de la operación. El futbolista, de 26 años, era un fijo en el Young Boys desde que llegó en 2022 procedente del Lucerna tras un breve paso por la liga neerlandesa y es un jugador polivalente que puede alternar las demarcaciones de mediocentro creador, extremo en un 4-3-3 o enganche.

La idea de Carlos Corberán es que pueda doblar la posición de Javi Guerra y hacer también las funciones con André Almeida, aunque el portugués podría salir traspasado de aquí al cierre del mercado. El Trabzonspor turco sigue insistiendo en el fichaje del luso y está dispuesto a llegar a los 6 millones. De ascendencia serbia, Ugrinic fue ganando importancia en el Young Boys hasta ser considerado el mejor jugador de la máxima competición suiza en la temporada 2023-24 y se pieza clave en la clasificación de su equipo para la Champions al marcar un gol y dar una asistencia en la previa que su equipo superó contra el Galatasaray turco.

Con la selección estuvo presente en la última edición de la Nations League. Su predisposición de dar el salto a la liga española ha sido clave en una negociación donde, ya con la temporada en su país comenzada, el equipo que tenía sus derechos no estaba por labor de dejarle salir a menos de que llegara una buena opción de traspaso. La que llegó de Mestalla convenció al Young Boys.