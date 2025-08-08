Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Filip Ugrinic, a su llegada a Valencia. Marcos Sánchez

Ugrinic ya está en Valencia

El centrocampista suizo aterriza para fichar por el equipo de Mestalla

Marcos Sánchez

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:59

El Valencia ya tiene a Filip Ugrinic en la ciudad. El futbolista ha aterrizado este viernes al mediodía en Manises, tras llegar a un acuerdo con el Young Boys para el fichaje del internacional suizo por una cantidad que roza los 4 millones brutos más uno más en variables, lo que dejaría la operación en 5 a final de la primera de las cuatro temporadas que firmará el jugador, que tendrá contrato hasta junio de 2029.

«Muy contento de estar aquí. Tengo ganas de empezar a trabajar. No tuve dudas, el Valencia es un gran club, con historia, además de una buena ciudad, fue una decisión fácil», dijo el suizo en sus primeras palabras nada más aterrizar en Valencia.

El centrocampista pasará en las próximas horas el rutinario reconocimiento médico y firmará su contrato, momento en el que el club podrá hacer oficial el fichaje. Cabe recordar que Ugrinic no jugó este miércoles ante el Basilea en la tercera jornada de la Super League suiza por precaución, con los dos clubes cerrando los detalles de la operación. El futbolista, de 26 años, era un fijo en el Young Boys desde que llegó en 2022 procedente del Lucerna tras un breve paso por la liga neerlandesa y es un jugador polivalente que puede alternar las demarcaciones de mediocentro creador, extremo en un 4-3-3 o enganche.

La idea de Carlos Corberán es que pueda doblar la posición de Javi Guerra y hacer también las funciones con André Almeida, aunque el portugués podría salir traspasado de aquí al cierre del mercado. El Trabzonspor turco sigue insistiendo en el fichaje del luso y está dispuesto a llegar a los 6 millones. De ascendencia serbia, Ugrinic fue ganando importancia en el Young Boys hasta ser considerado el mejor jugador de la máxima competición suiza en la temporada 2023-24 y se pieza clave en la clasificación de su equipo para la Champions al marcar un gol y dar una asistencia en la previa que su equipo superó contra el Galatasaray turco.

Con la selección estuvo presente en la última edición de la Nations League. Su predisposición de dar el salto a la liga española ha sido clave en una negociación donde, ya con la temporada en su país comenzada, el equipo que tenía sus derechos no estaba por labor de dejarle salir a menos de que llegara una buena opción de traspaso. La que llegó de Mestalla convenció al Young Boys.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  4. 4 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  5. 5 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  6. 6

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  7. 7 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  8. 8

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  9. 9 Encuentran muerto al hombre que desapareció de una residencia en Guadassuar
  10. 10 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ugrinic ya está en Valencia

Ugrinic ya está en Valencia