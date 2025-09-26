Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manuel Llorente, José Luis Olivas, Gerardo Camps y Carlos de Miguel, el día que se anunció el préstamo de Bancaja de 75 millones a la Fundación. LP

La UE sostiene que la investigación sobre el aval al Valencia nunca se dio por cerrada

Pese a las tres sentencias en contra, la comisión examina el soporte a un préstamo que en 2009 se dio a la Fundación para «democratizar» el club

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:18

Si alguien cree que la Unión Europea se ha tomado este asunto de la polémica sobre el antiguo aval del IVF a Valencia, Hércules y ... Elche como una cuestión poco menos que residual, ya puede ir quitándose esta idea un tanto naíf de la cabeza. Puede que finalmente la calma vuelva a instaurarse como ocurrió con la sentencia de 2022 (o la de 2020 o la de 2019), pero desde luego la comisión no está dispuesta a dejar la presa así como así. De hecho, este mismo viernes fuentes de la Comisión Europea insistían a este periódico en que el nuevo escenario, que ha cogido por sorpresa a todos los implicados, en realidad es solo una prolongación de la situación anterior. «La Comisión ha continuado una investigación sobre posibles ayudas estatales. No ha reabierto su investigación, prosigue –aclaran– la investigación exhaustiva que se inició en 2013. Dado que el Tribunal anuló la decisión de la Comisión de 2016 en tres sentencias de 2019, 2020 y 2022, la investigación sigue abierta. La Comisión está llevando a cabo esta investigación con arreglo a sus procedimientos habituales, entre los que se incluye solicitar información a las partes implicadas. La Comisión lo hace para cumplir las órdenes del Tribunal», se afirma con cierta contundencia desde Bruselas.

